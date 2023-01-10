Gündem İSKİden İstanbulun 3,5 aylık suyu kaldı" iddialarına ilişkin açıklama
İSTANBUL

İSKİ'den 'İstanbul'un 3,5 aylık suyu kaldı" iddialarına ilişkin açıklama

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan "İstanbul'un 3,5 aylık su rezervi bulunduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
İSKİden İstanbulun 3,5 aylık suyu kaldı iddialarına ilişkin açıklama
Foto/Arşiv

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu" iddialarına yer verildiği aktarıldı.

  • Açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"İstanbul'da kısa dönemde su problemi yaşanmayacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki seneler dikkate alındığında 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılında ise yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."

Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı
GÜNDEM
Yusufeli Barajı'nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı

İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2022)
ÖZGÜN
İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi: Sular ne zaman gelecek? (9 Ocak 2022)

Meteorolojiden bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
FOTOĞRAF 19
Title
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Title
Yağışların, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve akşam saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Title
Meteoroloji yayımladığı haritayla 6 kenti turuncu, 9 kenti de sarı kodla uyardı.
Title
Afyonkarahisar - sarı kodlu uyarıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Aydın - turuncu kodlu uyarıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Balıkesir - turuncu kodlu uyarıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Bilecik - sarı kodlu uyarıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Bursa- sarı kodlu uyarıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Çanakkale - turuncu kod uyarısıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Denizli - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Edirne - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
İzmir - turuncu kod uyarısıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Kırklareli - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Kütahya - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Manisa - turuncu kod uyarısıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Muğla - turuncu kod uyarısıKuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor.
Title
Tekirdağ - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Uşak - sarı kod uyarısıKuvvetli rüzgar bekleniyor.
Title
Sarı Kodlu uyarı nedir?Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.Turuncu kodlu uyarı nedir?Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Meteorolojiden bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu tahminlerinde 15 ile "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulundu. İzmir'in de aralarında olduğu 15 ilde kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Roma mimarisinin sırrı

Roma mimarisinin sırrı

Bilim insanları araştırdı: 2 bin yıl sonra çözüldü.
Adeta evladı gibi bakıyor

Adeta evladı gibi bakıyor

Klasik otomobilleri özenle topluyor.
Bakan Nebatinin çağrısı sonrası markalar harekete geçti: Binlerce üründe fiyatlar sabitlendi

300 bin geçici işçiye kadro

300 bin geçici işçiye kadro

​Bakan Bilgin Kabine toplantısı sonrası müjdeyi verdi.

​Bakan Nebati: Zincir marketlerin 'sabit fiyat' uygulaması daha da genişleyecek.

​Bakan Kurum 'Müsaade etmeyeceğiz' diyerek duyurdu.

​Çok az sayıda var: Bir tanesi de Türkiye'de.

Kendi mezarını yaptı: Her gün gidip üzerinde yatıyor.

​Bakan Koca: Bir kutu dahi ilaç girişi olmamıştır, hiçbir hastada kullanılmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.