İSKİ'den 'İstanbul'un 3,5 aylık suyu kaldı" iddialarına ilişkin açıklama

İSKİ'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında "hiç yağış olmaması durumunda İstanbul'un 3,5 aylık su rezervinin bulunduğu" iddialarına yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İstanbul'un su yönetimi, doğadaki su döngüsüne paralel dinamik bir süreçtir. Sadece barajlardaki su rezervi üzerinden yapılan açıklamalar gerçeği tam olarak yansıtmamakta ve İstanbul halkını endişeye sevk etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'un su ihtiyacının yüzde 55 ila yüzde 70'inin direkt olarak akarsulardan, regülatörler vasıtasıyla karşılandığı belirtilen açıklamada, regülatörlerden alınan veya alınacak suların doğal olarak baraj doluluk oranlarında yer almadığı ifade edildi.

"İstanbul'da kısa dönemde su problemi yaşanmayacak"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceki seneler dikkate alındığında 2020 yılında su ihtiyacının yüzde 55'i, 2021 yılında yüzde 72'si ve 2022 yılında ise yüzde 42'si regülatörlerden temin edilmiştir. Ayrıca İstanbul'un su kaynakları farklı yağış bölgelerinde yer almakta olup kesintisiz su temininin sağlanması için gerekli çalışmalar ile ilave yatırımlara aralıksız devam edilmektedir. Ocak ayı içinde devreye alınması planlanan Melen 3 Terfi Merkezi ile de İstanbul'a günlük 735 bin metreküp ilave su sağlayabilecek bir sistem çalışmaya başlayacaktır. Sonuç olarak, İstanbul'da kısa dönemde bir su problemi yaşanmayacağının altını bir kez daha çiziyor, başta 16 milyon hemşerimiz olmak üzere tüm kamuoyunun bilgisine önemle duyuruyoruz."

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