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İSTANBUL

İSKİ'den kış açıklaması: Atık su hatların inşası ertelendi - Son dakika haberleri

İSKİ'den kış açıklaması: Atık su hatların inşası ertelendi

İSKİ, Üsküdar'daki Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşası çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada "Kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı dikkate alınarak 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir" ifadelerini kullandı.

AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar'da yürütülen Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ve atık su hatları inşasının, kış mevsiminin zorlukları ve Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı dikkate alınarak 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelendiğini bildirdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, Üsküdar Meydanı ve çevresinde yoğun yağışlar sonrası yaşanan olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla yapımına başlanan Çavuşdere ve Bülbüldere yağmur suyu tünelleri ile atık su hatları inşasının devam ettiği belirtildi.

Yağmur suyu tünel çalışmaları Hâkimiyet-i Milliye Caddesi’nde sürerken Osmanlı Dönemine ait kültür katmanının tespit edildiği ve çalışmaların İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü arkeologları eşliğinde el kazısı yöntemiyle sürdürülmesine karar verildiği anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

  • "Geldiğimiz noktada çalışmaların uzun süreceği tespit edildiğinden kış mevsiminin zorlukları ve 30 Kasım 2018 tarihi itibari ile Altyapı Koordinasyon Merkezince alınan kazı yasağı kararı (bakım, onarım ve arıza dışındaki tüm altyapı çalışmalarını kapsamaktadır) dikkate alınarak söz konusu çalışmalar 1 Nisan 2019 tarihine kadar ertelenmiştir. Çalışmalar yeniden başlayana kadar vatandaşlarımızın günlük hayatlarının olumsuz etkilenmemesi için kazı alanının kapatılmasına karar verilmiştir. Alanın kapatılma çalışmaları İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü’ne bağlı arkeologlar eşliğinde yürütülmekte olup, alanda bulunan kültür katmanı 'çatı arası keçe' yöntemi ile örtülmek suretiyle çalışmalar yeniden başlayana kadar korunmuş olacaktır."

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