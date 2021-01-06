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İSTANBUL

İSKİ'den su kesintisi açıklaması: Hangi ilçelerde 30 saatlik su kesintisi olacak?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin dün itibariyle Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Bazı bölgelere 30 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı. İSKİ hangi ilçelerde su kesintisi olacağını da tek tek duyurdu. Kesinti, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahalleleri kapsıyor.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine 30 saat süreyle su verilemeyecek.

  • İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapılacak.

Çalışma nedeniyle Esenyurt'ta Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahallelerinde kesinti olacak.

DÜN AKŞAM BAŞLADI

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine 05 Ocak 2021 Salı günü 21.00 ile 07 Ocak 2021 Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat süreyle su verilemeyecek.

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6 ilçede 30 saatlik su kesintisi: İSKİ su kesintisi olacak yerleri açıkladı
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