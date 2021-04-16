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Gündem İSKİnin Ömerli Barajı içine çektiği dikenli tel canlılara zarar veriyor Bir an önce sökülmeli
İSTANBUL

İSKİ'nin Ömerli Barajı içine çektiği dikenli tel canlılara zarar veriyor: 'Bir an önce sökülmeli'

İstanbul Büyük Şehir Belediyesine Bağlı İSKİ’nin Ömerli Barajında geçen yıl yaptığı çalışmalar barajdaki canlılara büyük zarar verdi. Barajın içine 3 metreyi bulan dikenli tel çekilmesi sonucu barajda bulunan balıklar ve çevredeki karabatak, ördek, pelikan gibi hayvanlar tellere takılarak telef oluyor. Ömerli Barajı gönüllüsü Kadir Betüs, "İSKİ'nin baraja çektiği dikenli teller mühendislik hatası. Bir an önce kaldırılmalı" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İSKİnin Ömerli Barajı içine çektiği dikenli tel canlılara zarar veriyor: Bir an önce sökülmeli
Dikenli tellere takılan canlılar ya telef oluyor ya da ciddi zarar görüyor.

Geçen yıl iddiaya göre, İBB‘ye bağlı İSKİ, Ömerli Barajı'na dikenli tel çekti. O dönem barajın su seviyesi düşük olduğu için çekilen dikenli teller bu yıl sular altında kaldı.

Özellikle barajda yaşayan balıklar yumurtlamak için debisi düşük bölgelere geçmesi gerekliyken barajın içine çekilen dikenli teller, iddiaya göre balıkların debisi düşük bölgeye geçmesini engelliyor ve balıklar dikenli tellere takılarak ya telef oluyor ya da büyük yaralanmalar yaşıyor.

Barajın etrafında bulunan karabatak, ördek, pelikan gibi canlı türleri de suyun altında kalan dikenli tellere takılarak telef oluyor.

BİR AN ÖNCE KALDIRILMALI

Ömerli Barajı gönüllüleri barajın içine çekilen dikenli tellerin bir an önce İSKİ tarafından kaldırılmasını beklerken diğer yandan yumurtalarını bırakmak için debisi düşük yerlere gelen balıkların kepçe ile avlanmasının önüne geçmek için her gün bir kişi, balıkların yumurtalarını bıraktığı alanda nöbet tutuyor.

MÜHENDİSLİK HATASI

Baraja çekilen dikenli tellerin mühendislik hatası olduğunu savunan Ömerli Barajı gönüllüleri, dikenli tellerin Ömerli Barajı'ndaki canlı popülasyonunu etkilediğini, çevrede bulunan karabatak, pelikan, balık ve nesli tükenmekte olan su samurları gibi canlı türlerinin öldüğünü, bir an önce barajın içine çekilen dikenli tellerin İSKİ tarafından sökülmesi gerektiğini dile getirdiler.

HAYVANLARIN ÖLÜSÜNÜ TOPLUYORUZ


Ömerli Barajı gönüllüsü Kadir Betüs, “Geçen yıl İSKİ bu bölgede tellendirme çalışması yaptı. Yanlış bir hesaplama ile dikenli teller suyun ortasında kaldı. Buraya yumurtalarını bırakmak için gelen balıklara bu teller zarar veriyor.

Burada karabataklar, kuşlar, ördek türleri, pelikanlar var. Bu canlılar oradan geçtiği zaman teller yaralama yapıyor. Hayvanlar geçemiyor, geçemediği için üreme yapamıyor. Bu durum yüzünden balıkçılar ile kavgalar oluyor.

Bu tarafa geçen balıkları olta veya kepçe ile alıyorlar. Bizde burada sorun yaşıyoruz. Bizim tek isteğimiz ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması. Geçenlerde 4 tane hayvanın ölüsünü biz çıkardık. Bizim tek isteğimiz şurada ortadan geçen dikenli tellerin İSKİ tarafından kaldırılması“ dedi.

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