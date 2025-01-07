İslam düşmanı Turhan Selçuk'un adı İBB kültür evine verildi: Müslümanlara hakaret eden karikatürleri var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz AB yolunda’ isimli karikatürü başta olmak üzere, İslam’a karşı duyduğu nefretle bilinen Turhan Selçuk’un adını yeni kurulan bir merkeze verdi. Açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Sözde karikatürlerine dair hiçbir zaman ‘özür dilemeyen’ Selçuk’u kendisi gibi Müslümanlara hakaret eden kardeşi İlhan Selçuk savunmuştu. Onlar için Türkiye "yobazlar" ülkesiydi.
2010 yılında hayatını kaybeden karikatürist Turhan Selçuk’un en bilinen çizimleri Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandı. Selçuk'un karikatürlerinde sık sık dindar insanları aşağılaması ve hakaret etmesi tepki topluyordu.
2006’da yayınlanan çizimi ise o döneme kadar en çok eleştirilen karikatürüydü.
Başörtülü kadınları ‘domuz’ ile simgeleyen Turhan Selçuk’un adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni açtığı bir kültür evine verildi.
Kadıköy Moda’da bulunan Turhan Selçuk Kültür Evi’nin açılışını; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Sunay Akın ve söz konusu yapıyı restore ettiren Osmantan Erkır da orada bulundu.
İBB’nin, Turhan Selçuk’un adını kültür evine vermesi tepki çekti. Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'nu etiketleyerek Selçuk'un başörtülü kadınlara hakaret eden 'türbanlı domuz' karikatürünü paylaştı.
Yıl 2006…
Turhan Selçuk’un 19 Nisan 2006 tarihinde kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda’ başlıklı karikatür tartışmalara yol açtı.
Karara çok sayıda sivil toplum örgütü ve çeşitli dernekler tepki gösterdi.
Türkiye'yi aşağıladı: "Yobazların ülkesi"
23 Mayıs 2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Domuz, Türban ve Camii’ başlıklı yazısı yayınlanan İlhan Selçuk, o karikatürü şu sözlerle savundu:
“Domuza türban takmanın suç sayıldığı bir Türkiye, kafadan çatlakların ya da kasıtlı yobazların yapay olarak tohumlandığı bir irtica toplumuna doğru sürükleniyor demektir.”
'Mizah' deyip yine hakaret ettiler
Değil bir pişmanlık ifadesi, bu kez de Türkiye’yi ‘kafadan çatlakların ve yobazların ülkesi’ gibi ifadelerle pervasızca aşağılayan ifadelerle kardeşi Turhan Selçuk’un karikatürünü savunan İlhan Selçuk, sözlerine “bu mizahın ta kendisidir” diyerek şöyle devam etti: