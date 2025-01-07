İslam düşmanı Turhan Selçuk'un adı İBB kültür evine verildi: Müslümanlara hakaret eden karikatürleri var

“Turhan bir karikatür çizdi. Başına türban takmış bir domuz AB’ye doğru yürüyor. Erbakan AB için ‘Hristiyan Kulübü’ demiyor muydu? Müslümanın değil ama AB yolundaki herhangi bir İslamcının, dincinin, mürtecinin hali pür melalini, çelişkisini vurgulayan çizgiyle mizahın ta kendisidir bu karikatür.”