Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İslam düşmanı Turhan Selçuk'un adı İBB kültür evine verildi: Müslümanlara hakaret eden karikatürleri var

İslam düşmanı Turhan Selçuk'un adı İBB kültür evine verildi: Müslümanlara hakaret eden karikatürleri var

Şefika Nur Çiftçi
22:307/01/2025, Salı
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İlhan Selçuk kardeşi Turhan Selçuk'un 'türbanlı domuz' çizimini 2006 yılında skandal ifadelerle savunup, Türkiye'yi aşağılamıştı
İlhan Selçuk kardeşi Turhan Selçuk'un 'türbanlı domuz' çizimini 2006 yılında skandal ifadelerle savunup, Türkiye'yi aşağılamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz AB yolunda’ isimli karikatürü başta olmak üzere, İslam’a karşı duyduğu nefretle bilinen Turhan Selçuk’un adını yeni kurulan bir merkeze verdi. Açılışını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Sözde karikatürlerine dair hiçbir zaman ‘özür dilemeyen’ Selçuk’u kendisi gibi Müslümanlara hakaret eden kardeşi İlhan Selçuk savunmuştu. Onlar için Türkiye "yobazlar" ülkesiydi.

2010 yılında hayatını kaybeden karikatürist Turhan Selçuk’un en bilinen çizimleri Cumhuriyet Gazetesi’nde yayınlandı. Selçuk'un karikatürlerinde sık sık dindar insanları aşağılaması ve hakaret etmesi tepki topluyordu.


2006’da yayınlanan çizimi ise o döneme kadar en çok eleştirilen karikatürüydü.


Başörtülü kadınları ‘domuz’ ile simgeleyen Turhan Selçuk’un adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni açtığı bir kültür evine verildi.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, yerel seçimlerde Fatih'ten Belediye başkan adayı olan Mahir Polat eşlik etti.

Kadıköy Moda’da bulunan Turhan Selçuk Kültür Evi’nin açılışını; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptı. Sunay Akın ve söz konusu yapıyı restore ettiren Osmantan Erkır da orada bulundu.


İBB’nin, Turhan Selçuk’un adını kültür evine vermesi tepki çekti. Çok sayıda vatandaş sosyal medya hesaplarından İmamoğlu'nu etiketleyerek Selçuk'un başörtülü kadınlara hakaret eden 'türbanlı domuz' karikatürünü paylaştı.


İmamoğlu kültür evini ve yeni adını kendi paylaşımıyla duyurdu

Peki söz konusu karikatürün yayınlandığı dönem neler oldu?

Turhan Selçuk'un 'Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda' konulu karikatürü

Yıl 2006…


Turhan Selçuk’un 19 Nisan 2006 tarihinde kaleme aldığı ‘Türbanlı domuz Avrupa Birliği yolunda’ başlıklı karikatür tartışmalara yol açtı.


Söz konusu karikatürde; başörtülü bir kadın çizen ve yüzünü domuza benzeten Turhan Selçuk hakkında kimi platformlar tarafından suç duyurusunda bulunulsa da girişimler sonuçsuz kaldı ve “Basın yolu ile hakaret” davası açılan Selçuk’un karikatüründe hakaret unsuru görmeyen
mahkeme, beraat kararı verdi.

Karara çok sayıda sivil toplum örgütü ve çeşitli dernekler tepki gösterdi.


Kadınların başörtüsü ve inançlarıyla alay eden
Turhan Selçuk, gelen onca tepkiye rağmen özür dilemedi ve hiçbir açıklama yapmadı.

Turhan Selçuk olaya dair sessizliğini korurken,
ses
, kendisinin ikiz kardeşi olan yazar
İlhan Selçuk
’tan geldi.

(Solda) Turhan Selçuk - (Sağda) İlhan Selçuk

Türkiye'yi aşağıladı: "Yobazların ülkesi"

23 Mayıs 2006 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nde ‘Domuz, Türban ve Camii’ başlıklı yazısı yayınlanan İlhan Selçuk, o karikatürü şu sözlerle savundu:


“Domuza türban takmanın suç sayıldığı bir Türkiye, kafadan çatlakların ya da kasıtlı yobazların yapay olarak tohumlandığı bir irtica toplumuna doğru sürükleniyor demektir.”


'Mizah' deyip yine hakaret ettiler


Değil bir pişmanlık ifadesi, bu kez de Türkiye’yi ‘kafadan çatlakların ve yobazların ülkesi’ gibi ifadelerle pervasızca aşağılayan ifadelerle kardeşi Turhan Selçuk’un karikatürünü savunan İlhan Selçuk, sözlerine “bu mizahın ta kendisidir” diyerek şöyle devam etti:


“Turhan bir karikatür çizdi. Başına türban takmış bir domuz AB’ye doğru yürüyor. Erbakan AB için ‘Hristiyan Kulübü’ demiyor muydu? Müslümanın değil ama AB yolundaki herhangi bir İslamcının, dincinin, mürtecinin hali pür melalini, çelişkisini vurgulayan çizgiyle mizahın ta kendisidir bu karikatür.”

Turhan Selçuk’un Müslümanlarla alay ettiği tek çizimi ‘Türbanlı domuz AB yolunda’ isimli karikatürü değil.

İşte o karikatürlerin bazıları...

- Turhan Selçuk'un sözde karikatürlerinden bazıları
- Turhan Selçuk'un sözde karikatürlerinden bazıları
- Turhan Selçuk'un sözde karikatürlerinden bazıları

- Turhan Selçuk'un sözde karikatürlerinden bazıları
- Turhan Selçuk'un sözde karikatürlerinden bazıları
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#İBB
#Turhan Selçuk
#İlhan Selçuk
#Karikatür
#Hakaret
#Başörtüsü
#Türban
#Ekrem İmamoğlu

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne öncesinde e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor