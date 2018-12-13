İslam sanatı Konyanüma’da

Konya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nda dereceye giren 57 eseri Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında sergiliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hat, tezhip, minyatür ve çini gibi birçok sanatın en üst seviyede icra edildiği Konya’nın söz konusu sanat dallarının geleceğe taşınmasına dair önemli çalışmalara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini söyledi.

BAŞKAN ALTAY’DAN SERGİ DAVETİ

Ödülleri, Vuslat Törenleri’nin ilk günü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katıldığı törenle verilen yarışmaya Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda nitelikli eserin katıldığını kaydeden Altay, yarışmada dereceye giren eserlerin İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi içindeki Konyanüma Panorama’da sergileneceğini ifade etti. Başkan Altay, törenler için Konya’ya gelen misafirleri ve bütün sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.

SERGİ 17 ARALIK’A KADAR GEZİLEBİLECEK

2016 yılında düzenlenen yarışmada dereceye giren 18 eserin yanı sıra bu yıl gerçekleştirilen yarışmada derece alan 39 eser, Büyükşehir Belediyesi İrfan Medeniyeti Araştırma Merkezi’ndeki Konyanüma Panorama’da 17 Aralık’a kadar gezilebilecek.

MİSAFİRLER BÜYÜK İLGİ GÖSTERİYOR

Hz. Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri için Konya’ya gelen yerli ve yabancı misafirler, Konya’daki birçok etkinlik gibi Uluslararası İslam Sanatları Yarışması Sergisi’ne de ilgi gösteriyor. Vuslat Törenleri için Konya’ya gelen sergiyi de gezen vatandaşlar, “Konya insana huzur veren güzel bir şehir. Gün geçtikçe gelişiyor ve farklılaşıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Konyanüma da çok güzel olmuş. Sergiyi ayrıca beğendik. İslam sanatlarına yönelik böyle anlamlı ve uluslararası bir serginin Konya’da artı değer katıyor” dediler.