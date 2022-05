İslami değerlerle alay eden provokatörlerin 2016 yılında da sahnede olduğu ortaya çıktı

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde bir grup öğrenci "İnek bayramı" etkinliği adı altında İslami değerlerle alay etti. Cübbe ve sarıkla kürsüde konuşmaya başlayan bir öğrenci, "Ben bir imamım" diye bağırmaya başladı. "Kutsal İnek Bayramı" adı altında düzenlenen bu etkinlik için salonun tıklım tıklım dolu olduğu gözlendi.

TEPKİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİ YUHALADILAR

İslami değerlerle alay eden gruba bazı duyarlı öğrenciler tepki gösterdi. Tepki gösteren öğrenciler, provokatör grup tarafından yuhalandı. Yaşanan gerginliğe güvenlik güçleri müdahale etti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde öğrencilerin bazılarının "Hadsizler, kimsiniz siz" sözleriyle tepki gösterdiği duyuldu. Gerginlik, itiraz eden öğrencilerin dışarıya çıkarılmasıyla sonlandı.

AYNI PROVOKATÖR YENİDEN SAHNEYE ÇIKTI

Öte yandan provokasyonun öncü ismi Mehmet Can Tan'ın 2016 yılında yaşanan benzer bir olayda yine sahnede olduğu ortaya çıktı. 2016 yılındaki etkinlikte sözde "inek duası"nı okuyan ve şu anda Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu’nun yedek üyesi olan Mehmet Can Tan hakkında, ‘halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılaması’ nedeniyle dava açılmıştı. Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi Mehmet Can Tan’ın beraatına karar vermiş, karar istinafa taşınmıştı.

