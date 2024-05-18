|
Gündem

Islamic Relief Türkiye Kahramanmaraş’ta 3 okul inşa edecek

42 ülkede faaliyet gösteren insani yardım kuruluşu Islamic Relief Worldwide’ın Türkiye partneri Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı Kahramanmaraş’ta 16 ve 8 derslikli iki ilkokul ve 4 derslikli bir anaokulu inşa edecek.

12:37 - 18/05/2024 Cumartesi
Diğer
Foto: Islamic Relief Türkiye
Foto: Islamic Relief Türkiye

Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yoğun bir şekilde insani yardım çalışmalarında bulundu. Kuruluş, çalışmaları kapsamında, bölgede yeni bir proje için harekete geçti. Islamic Relief Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kahramanmaraş’ta 16 ve 8 derslikli 2 ilkokul ve 4 derslikli bir anaokulu inşa edilecek.

Okulların gelecek yıl hizmete girmesi hedefleniyor


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Islamic Relief Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Akçelik, Islamic Relief Türkiye olarak depremzedelerin yanında olmaya ve eğitim hayatlarına katkı sağlamaya kararlı olduklarını söyledi. Akçelik, inşa edilecek okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde birçok çalışma gerçekleştirildi


Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, bölgede farklı alanlarda birçok çalışma yürüttü. Ayni ve nakdi yardımlar, yetim destekleme çalışmaları, tarım ve hayvancılık ile ilgili kalkınma destek programları, okul inşası çalışmaları gibi çeşitli projeler hayata geçirildi. Kuruluş, deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına devam ediyor.

Kuruluş ayrıca, Dinar depremi, Marmara Depremi ve Van Depremi gibi acil müdahale gerektiren durumlarda da yardım çalışmalarında bulunmuştu.

#Islamic Relief
#Türkiye
#Okul
25 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED yardımı ne zaman yatacak? 2024 Mayıs ayı SED ödemeleri yattı mı, ödendi mi?