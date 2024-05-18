Islamic Relief Türkiye Kahramanmaraş’ta 3 okul inşa edecek

Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yoğun bir şekilde insani yardım çalışmalarında bulundu. Kuruluş, çalışmaları kapsamında, bölgede yeni bir proje için harekete geçti. Islamic Relief Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Kahramanmaraş’ta 16 ve 8 derslikli 2 ilkokul ve 4 derslikli bir anaokulu inşa edilecek.

Okulların gelecek yıl hizmete girmesi hedefleniyor





Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Islamic Relief Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Akçelik, Islamic Relief Türkiye olarak depremzedelerin yanında olmaya ve eğitim hayatlarına katkı sağlamaya kararlı olduklarını söyledi. Akçelik, inşa edilecek okulların 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında hizmete girmesinin hedeflendiğini belirtti.

Deprem bölgelerinde birçok çalışma gerçekleştirildi





Islamic Relief Türkiye, 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından, bölgede farklı alanlarda birçok çalışma yürüttü. Ayni ve nakdi yardımlar, yetim destekleme çalışmaları, tarım ve hayvancılık ile ilgili kalkınma destek programları, okul inşası çalışmaları gibi çeşitli projeler hayata geçirildi. Kuruluş, deprem bölgelerindeki insani yardım çalışmalarına devam ediyor.