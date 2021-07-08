Gündem İslamiyetten etkilenen Bulgaristanlı kadın Müslüman oldu Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum
ELAZİĞ

İslamiyet’ten etkilenen Bulgaristanlı kadın Müslüman oldu: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum

Elazığ'da yaşayan Bulgaristan vatandaşı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman oldu. Müslüman olmak için İslamiyet’i çok araştırdığını dile getiren Atanaska Yordanova ise “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
İslamiyet’ten etkilenen Bulgaristanlı kadın Müslüman oldu: Daha huzurlu ve mutlu hissediyorum
İslamiyet’ten etkilenen Bulgaristanlı kadın Müslüman oldu.

Bulgaristan vatandaşı Atanaska Yordanova, Müslüman olmak istediğini belirterek Karakoçan İlçe Müftülüğüne başvurdu. Müftülükte Yordanova için ‘İhtida Merasimi’ düzenlendi.

İLÇE MÜFTÜSÜ TEBRİK ETTİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, Yordanova’ya İslam dininin temel esasları ile ilgili bilgiler verdi. Ardından Yordanova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Allah katında tek dinin İslam olduğunu belirten İlçe Müftüsü Mahmut Yegin, “Araştırmaları sonucunda Müslüman olan Atanaska kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğinden eminim. Rabbim yeni hayatında rızasına uygun bir hayat sürdürmeyi nasip etsin” dedi.

DAHA HUZURLU VE MUTLUYUM


Müslüman olmak için İslamiyet’i çok araştırdığını dile getiren Atanaska Yordanova ise “Allah’ın bir olduğuna inanıyordum. Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum” diye konuştu.

Tören, Yordanova’ya İhtida belgesi, Kur’an-ı Kerim, İslam ilmihali ve çeşitli hediyeler verilmesi ile sona erdi.

İngiliz Sam Müslüman oldu: İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi.
HAYAT
İngiliz Sam Müslüman oldu: İslamiyet’teki hoşgörü ve anlayış beni çok etkiledi.

Kanadalı mühendis Müslüman oldu: Çok mutluyum Elhamdülillah
GÜNDEM
Kanadalı mühendis Müslüman oldu: Çok mutluyum Elhamdülillah
Abone Ol Google News
Uzaylılar var iletişime geçecekler

'Uzaylılar var
iletişime geçecekler'

​​NASA Başkanı Bill Nelson'dan çarpıcı 'UFO 'açıklaması.
Çocuklarımızın aralarına girmelerine asla izin vermeyeceğiz

'Çocuklarımızın aralarına girmelerine
asla izin vermeyeceğiz'

​Macaristan Başbakanı Orban'dan AB'ye LGBT tepkisi.
Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlunu darp eden saldırganlar tutuklandı

​700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiriyor.

Yerli aşı Turkovac'la ilgili önemli gelişme

​Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

​Şenol Güneş EURO 2020 sonrası ilk kez basının karşısına çıktı.

Dışarısı 45 <br>içerisi 10 derece

Dışarısı 45
içerisi 10 derece

Beş yüz yıllık doğal klima: Sobayla ısınıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.