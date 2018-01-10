İsmail Kahraman anısı anlattı: O benim dedem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde Adalet Şurası düzenlendi. TBMM Başkanı buradaki konuşmasında Amerika Kongre binasındaki yaşadığı bir anısını paylaştı.

Kahraman, "Amerika kongre binasında 16 kanun adamının rölyefi var. Kongre binasına gittiğimde sordum, 'bunlar kim' dedim oradaki görevliye. 'Bunlar dünyaca meşhur kanun adamları.' 'Şu sarıklı kim' dedim. O 'bilmiyorum' dedi. 'Nereli olabilir, hangi millet' dedim. 'Mısır olabilir' dedi. 'Hayır' dedim 'o benim dedim.' 'Büyük deden' mi dedi. 'Hayır daha büyük dedem. Onun adı Kanuni Sultan Süleyman' dedim. 16 tane kanun adamı. Hammurabi, Hazreti Davut gibi 16 kanun adamın içinde Kanuni'miz var. Çok kanun çıkardığı için mi? Hayır. Yaptığı bütün icraatın hukuka uygun olmasından dolayısıyla Kanuni denmiş" şeklinde konuştu.

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Kahraman, "Hatta biliyorsunuzdur, vasiyetinde diyor ki, bu sandukayı öldüğümde mezarıma koyunuz. Dediği sandığın içinde aldığı fetvalar var. Ve bu fetvaya dayanarak hüküm vermiş. Ebussuud Efendi diyor ki: Koca Sultan kendini kurtardın ama ben ne yapayım" ifadesini kullandı.

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