​İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum

CHP adayının katıldığı televizyon programında Binali Yıldırım'ın soruları istediği iddiasında bulunmuştu.
Gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun bu sözlerinin doğru olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:
- "Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları."