Gündem İsmail Küçükkaya CHPnin adayını yalanladı Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum
POLİTİKA

​İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum

İsmail Küçükkaya CHP'nin adayını yalanladı: Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum

İsmail Küçükkaya Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı ortak yayını öncesinde yapılan spekülasyon ve yorumlara açıklık getirdi. İsmail Küçükkaya, CHP'nin adayını yalanlayarak, "Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'ın ortak yayındaki soruları görmek istediğini söylemiş. Bunu nereden çıkardığını bilmiyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı.
CHP'nin İstanbul adayı.

CHP adayının katıldığı televizyon programında Binali Yıldırım'ın soruları istediği iddiasında bulunmuştu.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, İmamoğlu'nun bu sözlerinin doğru olmadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

  • "Birincisi ben gerçekten günlerdir Ekrem İmamoğlu ile konuşmadım. İkincisi daha hazırlanmış hiçbir soru yok. Üçüncüsü Binali Yıldırım'ın benden böyle bir talebi olmadı, olamaz. Dördüncüsü açık oturuma ilişkin henüz hiçbir soru hazırlanmadığı gibi hazırlanma aşamasında, sonrasında, yayından önce de hiç kimsenin bunu benim dışımda bilmesi mümkün değil. Kimseye vermem ben onları."

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