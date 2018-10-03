Gündem İsmail Küçükkaya eşini yumruklamış
İSTANBUL

İsmail Küçükkaya'dan eşine darp ve şiddet

İsmail Küçükkaya eşini yumruklamış

Gerek yaptığı televizyon yayınlarında gerek sosyal medya hesaplarında kadına şiddete karşı söylemlerde bulunan FOX TV spikerlerinden İsmail Küçükkaya'nın kendi hayatından kadına şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Düğüne saatler kala günü eşiyle otelde kavga edip yüzmeye giden Küçükkaya, eşinin iddiasına göre farklı zamanlarda karısına fiziksel şiddet uyguladı, toplum nezdinde onu küçük düşürecek hareketler yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ekranlardan ve sosyal medyadan 'kadına şiddete tepki' paylaşımları yapan İsmail Küçükkaya'nın eşini yumrukladığı ortaya çıktı.
Ekranlardan ve sosyal medyadan 'kadına şiddete tepki' paylaşımları yapan İsmail Küçükkaya'nın eşini yumrukladığı ortaya çıktı.

FOX TV'de sunduğu 'Çalar Saat' programında yayınlanan kadına şiddet haberlerinin ardından ekranlardan tepki gösterip bu konuda hassas olduğu izlenimi veren İsmail Küçükkaya'nın eşine sosyal, psikolojik ve sonunda fiziksel şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

İsmail Küçükkaya ile 2 yıl evli kalan görsel sanatlar öğretmeni Eda Küçükkaya 1 milyon 200 bin lira tazminatın yanı sıra aylık 15 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

"Şuan ki konumum olmasa..."

Eda Küçükkaya'nın yaşadığı şiddeti ayrıntılarıyla anlatan avukatı, "Müvekkilimi kafasından tutup, sürüklemiş ve ağzını kapayarak perde açık olduğundan kimse görmesin diye kütüphaneye doğru götürmüştür" ifadesini kullandı.

İkinci olayda ise İsmail Küçükkaya'nın kollarında iz bırakacak şekilde sert tepkiler gösterdiği de kayıtlara girerken, İsmail Küçükkaya'nın eşinin yüzüne yumruk atarak "Şu anki konumum olmasa senin yüzünü gözünü dağıtırdım" dediği öne sürüldü.

"Eşini düğün günü azarladı, her şeyi bırakıp yüzmeye gitti"

  • İstanbul Aile Mahkemesi’ne açılan davaya göre iki yıl önce evlenen tarafların çocukları bulunmuyordu. Nişan yüzüğü dahi takmayan İsmail Küçükkaya, mesleği ve geliri nedeniyle eşini küçük gördü. Taraflar arasındaki ilk gerginlik düğün günü yaşandı. Bodrum’da eşine kötü davranan İsmail Küçükkaya, otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden eşine bağırdı. Odadan kovulan Eda Küçükkaya ağlayarak dışarı çıktı.
  • Ailelerin araya girmesiyle yüzmeye giden İsmail Küçükkaya, odaya gelerek eşine yüzüğü taktı ve düğün yapıldı. Ancak daha evlilik öncesi nişanlı oldukları dönemde yüzük takmaması gibi güven sarsıcı hareketleri evlilik süresince devam etti.

"Davetlere eşini götürmedi"

Davetlere eşini götürmeyen İsmail Küçükkaya, "Senin ne işin var giyinip süslenip ünlü mü olacaksın, gittiğim her yere seni de mi götüreceğim" diyerek duygusal şiddet uyguladı.

"Ben evlilik adamı değilim"

Eda Küçükkaya'nın anlatımına göre bir diğer olay da Mersin’deki festivalde yaşandı. İsmail Küçükkaya eşinin yüzüne yumruk attı. Ayrıca Eda Küçükkaya’nın kayınvalidesi, "Çocuk yapmayın, her ay geleceğim ve sizi boşayacağım" dedi.

Eşi bebek istemesine rağmen davalı koca, "Artık çocuk da olmaz. Ben evlilik adamı değildim, niye evlendim, hiç evlenmeyi düşünmüyordum" diye söylemlerde bulundu.

Eda Küçükkaya’nın eşinden ziynet eşyalarının iadesini istediği, davalı kocaya ait Kağıthane, Sarıyer, Eyüpsultan, Çankaya ve Etimesgut’taki taşınmazlar ile banka hesaplarına tedbir konulmasını talep ettiği öğrenildi. Eda Küçükkaya ayrıca boşanmak için 1 milyon 200 bin lira tazminat ve aylık 15 bin lira nafaka talep etti.

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