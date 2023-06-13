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İsmail Saymaz'dan Akşener'e 'başarısızsın' eleştirisi: Anadolu evladı bunları yemedi

Yandaş gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin seçimdeki başarısızlığının CHP'nin başarısızlığının gölgesinde kaldığını belirtti. Akşener'in CHP'ye omuz vermediğini söyleyen Saymaz, "Akşener 'Sizi bu kurtaracak' dediği altılı masayı tekmeleyip gitti. Büyük bir hataydı. Kazanacak aday söylemi adayın kendisine zarar verdi." dedi. Akşener'in bir yıllık seçim sürecinin 10 ayında "Kazanacak aday" vurgusu yaptığını ve bunun Kılıçdaroğlu olmadığını ima ettiğini ancak son iki ayda "Ben onu kastettim" dediğini belirten Saymaz, "Toplum bunu yer mi? Anadolu evladı bunu yer mi? Yemedi kimse." diye konuştu.

11:21 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Yandaş gazeteci İsmail Saymaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başarısız olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Yandaş gazeteci İsmail Saymaz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başarısız olduğunu belirterek sert eleştirilerde bulundu.

Yedili Masa'nın seçim yenilgisinin ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor. Yenilginin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilirken, istifası istenen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. İYİ Parti'de harekete geçen muhalifler Akşener'in istifasını isterken, partinin ağır toplarından bazıları çareyi kendileri istifa etmekte buldu.

'Akşener CHP'ye omuz vermedi'

Yaşanan bu gelişmeleri Sözcü TV'de değerlendiren yandaş gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin de seçimde CHP kadar başarısız olduğuna vurgu yaptı. Bu başarısızlığın CHP'nin başarısızlığının gölgesinde kaldığını belirten Saymaz,
"Akşener CHP'ye omuz vermedi. Sizi bu kurtaracak' dediği altılı masayı tekmeleyip gitti. Büyük bir hataydı. Kazanacak aday söylemi adayın kendisine zarar verdi."
dedi.

'Anadolu evladı bunu yer mi?'

Akşener'in bir yıllık seçim sürecinin 10 ayında "Kazanacak aday" vurgusu yaptığını ve bunun Kılıçdaroğlu olmadığını ima ettiğini ancak son iki ayda "Ben onu kastettim" dediğini belirten Saymaz, "Toplum bunu yer mi? Anadolu evladı bunu yer mi? Yemedi kimse." diye konuştu.



#İsmail Saymaz
#Meral Akşener
#İYİ Parti
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