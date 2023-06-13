İsmail Saymaz'dan Akşener'e 'başarısızsın' eleştirisi: Anadolu evladı bunları yemedi

Yedili Masa'nın seçim yenilgisinin ardından muhalefette kazan kaynamaya devam ediyor. Yenilginin faturasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kesilirken, istifası istenen bir diğer isim de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu. İYİ Parti'de harekete geçen muhalifler Akşener'in istifasını isterken, partinin ağır toplarından bazıları çareyi kendileri istifa etmekte buldu.

"Akşener CHP'ye omuz vermedi. Sizi bu kurtaracak' dediği altılı masayı tekmeleyip gitti. Büyük bir hataydı. Kazanacak aday söylemi adayın kendisine zarar verdi."

"Akşener CHP'ye omuz vermedi. Sizi bu kurtaracak' dediği altılı masayı tekmeleyip gitti. Büyük bir hataydı. Kazanacak aday söylemi adayın kendisine zarar verdi."

Yaşanan bu gelişmeleri Sözcü TV'de değerlendiren yandaş gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin de seçimde CHP kadar başarısız olduğuna vurgu yaptı. Bu başarısızlığın CHP'nin başarısızlığının gölgesinde kaldığını belirten Saymaz,

Yaşanan bu gelişmeleri Sözcü TV'de değerlendiren yandaş gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin de seçimde CHP kadar başarısız olduğuna vurgu yaptı. Bu başarısızlığın CHP'nin başarısızlığının gölgesinde kaldığını belirten Saymaz,

Akşener'in bir yıllık seçim sürecinin 10 ayında "Kazanacak aday" vurgusu yaptığını ve bunun Kılıçdaroğlu olmadığını ima ettiğini ancak son iki ayda "Ben onu kastettim" dediğini belirten Saymaz, "Toplum bunu yer mi? Anadolu evladı bunu yer mi? Yemedi kimse." diye konuştu.