İSMEK’ten ne istediniz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2019 yılında CHP yönetimine geçmesinin ardından kapattığı İSMEK kursları, kendi işini kurmak isteyenlere umut oluyordu. Türkiye'nin ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik kursların da yer aldığı İSMEK'lerin kapatılması sonrasında bölgenin istihdam açığına katkı veren bir kaynak kurutulmuş oldu. CHP’li İmamoğlu’nun yaptım oldu anlayışıyla kapattığı İSMEK’ten 2019 yılına kadar 1 milyon 806 bin kursiyer eğitim aldı. İSMEK kadınlar başta olmak üzere birçok girişimcinin kendi işini kurma hayallerini gerçekleştirmesine vesile oldu.

HİKAYELERİ 2015’TE İSMEK ‘LE BAŞLADI

2015 yılında İBB, AK Parti yönetimindeyken İSMEK kursunda tanışan 7 kadın girişimcinin hikayesi İSMEK’in önemini de ortaya koydu. Zeytinburnu’nda yalnızca kadın elinin değdiği bir kafe açan kadın girişimciler başarı hikayelerini anlattı.

Zeytinburnu Merkez Efendi’de açtıkları kafenin işletmeciliğini yapan, Firdevs Aslan ve arkadaşları, sadece kadınların çalıştığı kafelerinin çıkış noktasını şu sözlerle anlattı: “2015’te İSMEK’in kurs imkânları sayesinde pastacılık ve hamur işleri alanında çeşitli eğitimler alıyorduk. İSMEK kurslarında eğitim alırken tanıştık. Her zaman bir yer açma isteğimiz vardı. Bu isteğimiz İSMEK eğitimlerinin ardından gerçeğe döndü. Şu an sadece kadınlarla birlikte burada çalışıyoruz.”

Daha önce çalışmadıklarını ve bu işe ev hanımlığından geldiklerini anlatan kadın girişimciler, “Aslında çok az iş deneyimimiz olmasına rağmen yedi ev hanımı bir araya geldik ve kafe açıp her birimizin bir işin ucundan tuttuğu bir işletmeye sahip olmak istedik ve başardık. Daha öncesinde de tabii ki hepimizin hayali olan bir projeydi. Hayallerimize İSMEK kurslarıyla ulaştık” ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nden beyaz bayrak teklifi

Kendilerine temizliklerinden ve titizliklerinden dolayı Zeytinburnu Belediyesi tarafından gelen teklifi ve müşteri memnuniyetlerini şu sözlerle ifade etti: Bizim için en önemli bir diğer konu da hijyen. Hatta en önemli konuda diyebilirim. Çok önem veriyoruz. Ve her zaman her denetime hazırlıklıyız. Gelen görevliler bile denetledikten sonra biz burada gönül rahatlığı bile limonata içebiliriz diyorlar. Ki bu temizliğimiz yüzünden bize hijyende beyaz bayrak teklifi yaptılar. Bu bizim için çok sevindirici ve gurur verici. Kafeye gelen müşterilerimizin %80-90ı lavabolarımızın ne kadar temiz olduğu konusunda bizi tebrik ediyor. Bu konuda gerçekten çok özenli davranıyoruz.







