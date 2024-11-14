İspanya yeni felakete hazırlanıyor

İspanya'nın doğusunda meydana gelen ani sel felaketinden iki hafta sonra ülkenin birçok bölgesi yeniden teyakkuza geçti. Yeni bir soğuk hava dalgasının ülkeye tekrar sağanak getirmesi bekleniyor. İspanya Meteoroloji Ajansı Aemet, Valencia, Katalonya ve Endülüs bölgelerinin bazı kısımları ile Balear Adaları'nda turuncu alarm verdi. Ajans, "çok kuvvetliden sağanağa" kadar çıkabilecek yağış ve fırtına olabileceği konusunda uyardı. Alarm seviyesi en yüksek ikinci seviye olan Turuncu'ya çıkarılırken sokaklarda megafonlarla insanlara önlem almaları yönünde uyarılar yapıldı. Endülüs'e bağlı Malaga'da, nehir kıyısında olan Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.





ÇÖKEN ALTYAPI FELAKET GETİREBİLİR

Alarm seviyesinin artırılmasının ardından 29 Ekim'deki felaketten en fazla etkilenen bölge olan Valencia'da önlemler alınmaya başlandı. Bazı kasabalarda okullar kapatıldı ve spor faaliyetleri askıya alındı. Valencia'daki Acil Durum yetkilileri, fırtınanın çok güçlü olmasının beklenmediğini ancak kanalizasyon sisteminin durumu ve altyapıda meydana gelen tahribat nedeniyle etkisinin şiddetli olabileceğini aktardı. Afetten etkilenen halk sokaklara kum torbaları yığarak beklenen fırtınalara karşı hazırlık yapıyor.





HÜKÜMETE VE KRALA ÖFKE

İspanya'yı etkisi altına alan şiddetli yağışlar, 1973'den bu yana en ölümcül sel felaketine neden oldu. Felaket sonucunda 222 kişi ölürken kaybolan 32 kişiye hâlâ ulaşılamıyor. Hükümetin aldığı önlemleri yetersiz bulan halk, yerel yönetimin ve hükümetin istifasını istiyor. İspanya Kralı VI. Felipe, geçen hafta afet bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirmişti. Ziyaret esnasında yaklaşık 100 kişilik bir grup, hakaretler edip "katiller" diye bağırarak, İspanya Kralı'na çamur ve kürek fırlatmıştı. Geçtiğimiz hafta sonu 100 binden fazla protestocu sokaklara dökülerek yerel yönetim liderlerinin istifası için gösteriler düzenlemişti. Bölgenin yerel lideri Carlos Mazon'a tepki gösteren protestocular, "Biz çamura bulandık, siz kana bulandınız" sloganları atmıştı.















