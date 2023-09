Isparta'da 17 gün önce kaybolan Simge Nur'dan polise mesaj: Beni aramayın

"Kızım sen kaybolduğun günden bu yana deli divane oldum. Yüreğime bir kor ateş düştü. Sen de annesin, şu an evladından uzak olmanın ne kadar zor olduğunu kendin de biliyorsun. Bir hata yapmış olabilirsin. Bu hatandan dolayı seni cezalandıracak değiliz. Her neredeysen çık gel. İster baba evine, istersen kendi yuvana. Bırakıp gittiğin bu küçük yavruya, her gün gözyaşı döken annene, gözyaşlarını içine akıtan babana acı yavrum. Bizi merakta bırakma. Ne hata işlersen işle sen bizim evladımızsın dön gel kızım