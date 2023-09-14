Isparta'da 17 gün önce kaybolan Simge Nur'dan polise mesaj: Beni aramayın

Isparta'da kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi Simge Nur Ö. polisi arayarak iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söyledi.
Isparta'da 29 Ağustos günü öğle saatlerinde, sebze sattığı halk pazarındaki tezgahtan cep telefonunu tamir ettireceğini söyleyerek ayrılan Simge Nur Ö.’den bir daha haber alınamadı. 2019 yılında evlenen ve merkeze bağlı Aliköy'de eşi, 3 yaşındaki çocuğu ve eşinin ailesiyle yaşayan Simge Nur Ö. için aile polise kayıp başvurusunda bulundu.
Yapılan incelemede Simge Nur Ö.’nün kaybolduğu gün saat 13.00 sıralarında Belediye İşhanı çevresinde olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Bu saatten sonra Simge Nur Ö.ye ulaşılamadı. Kaybolduktan 3 gün sonra polis merkezini arayan Simge Nur'un, sağlık durumunun iyi olduğunu ve aranması için sebep bulunmadığını söylediği öğrenildi.
"Çocuğunu bırakarak kaçması olacak şey değil"
Simge Nur’un annesi Nafiye Özkan, kızının ailevi hiçbir sorunu bulunmadığını belirterek, "Kızımın çocuğunu bırakarak kaçması olacak şey değil. O gün pazarda satış yapacağı için 3 yaşındaki torunumu bana bırakmıştı. Öğleden sonra kayboldu. O günden bu yana haber alamıyoruz" dedi.