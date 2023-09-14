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Isparta'da 17 gün önce kaybolan Simge Nur'dan polise mesaj: Beni aramayın

Isparta'da 17 gün önce cep telefonunu tamir ettirmeye gideceğini söyleyip ayrılan evli ve 1 çocuk annesi Simge Nur Ö. (22) ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulunduktan 3 gün sonra polisi arayan Simge Nur, iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söyledi. Simge Nur’un annesi Nafiye Özkan, kızına "Bizi merakta bırakma. Ne hata işlersen işle sen bizim evladımızsın dön gel kızım" sözleriyle seslendi.

11:27 . 14/09/2023 jeudi
Yeni Şafak
Isparta'da kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi Simge Nur Ö. polisi arayarak iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söyledi.

Isparta'da kayıp olarak aranan 1 çocuk annesi Simge Nur Ö. polisi arayarak iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söyledi.

Isparta'da 29 Ağustos günü öğle saatlerinde, sebze sattığı halk pazarındaki tezgahtan cep telefonunu tamir ettireceğini söyleyerek ayrılan Simge Nur Ö.’den bir daha haber alınamadı. 2019 yılında evlenen ve merkeze bağlı Aliköy'de eşi, 3 yaşındaki çocuğu ve eşinin ailesiyle yaşayan Simge Nur Ö. için aile polise kayıp başvurusunda bulundu.

Yapılan incelemede Simge Nur Ö.’nün kaybolduğu gün saat 13.00 sıralarında Belediye İşhanı çevresinde olduğu güvenlik kameralarından tespit edildi. Bu saatten sonra Simge Nur Ö.ye ulaşılamadı. Kaybolduktan 3 gün sonra polis merkezini arayan Simge Nur'un, sağlık durumunun iyi olduğunu ve aranması için sebep bulunmadığını söylediği öğrenildi.

"Çocuğunu bırakarak kaçması olacak şey değil"

Simge Nur’un annesi Nafiye Özkan, kızının ailevi hiçbir sorunu bulunmadığını belirterek, "Kızımın çocuğunu bırakarak kaçması olacak şey değil. O gün pazarda satış yapacağı için 3 yaşındaki torunumu bana bırakmıştı. Öğleden sonra kayboldu. O günden bu yana haber alamıyoruz" dedi.

Kızının kaybolduğu günden bu yana gözyaşı döktüğünü ve hastalandığını kaydeden Nafiye Özkan,
"Kızım sen kaybolduğun günden bu yana deli divane oldum. Yüreğime bir kor ateş düştü. Sen de annesin, şu an evladından uzak olmanın ne kadar zor olduğunu kendin de biliyorsun. Bir hata yapmış olabilirsin. Bu hatandan dolayı seni cezalandıracak değiliz. Her neredeysen çık gel. İster baba evine, istersen kendi yuvana. Bırakıp gittiğin bu küçük yavruya, her gün gözyaşı döken annene, gözyaşlarını içine akıtan babana acı yavrum. Bizi merakta bırakma. Ne hata işlersen işle sen bizim evladımızsın dön gel kızım
" diyerek gözyaşı döktü.
Nafiye Özkan kayıp başvurusunda bulunduktan 3 gün sonra kızının polis merkezini arayıp, sağlık durumunun iyi olduğunu ve aranması için bir sebep bulunmadığını söylediğinden bahsederek,
"En azından sağ olduğunu biliyoruz ama nerede yatar, nerede yer, içer bilmediğimiz için içimiz hiç rahat değil. Kızımı görenlerin, tanıyanların insanlık namına bizlere haber vermesini istiyoruz"
dedi.


#Isparta
#Nafiye Özkan
#Simge Nur
il y a 2 heures
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