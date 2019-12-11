Gündem Ispartada otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti. Baba ve oğlun hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Baba ve oğlunun hastane dönüşü kazaya karıştıkları belirtildi.
Baba ve oğlunun hastane dönüşü kazaya karıştıkları belirtildi.

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

İbrahim Pekçevik (52) yönetimindeki 32 UB 659 plakalı otomobil, Keçiborlu-Uluborlu kara yolu Armutlu yokuşu mevkisinde, Mehmet Güldal idaresindeki 32 AAP 324 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pekçevik ile araçtaki babası Mehmet Pekçevik (86), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mehmet Pekçevik'in hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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Cenazeler, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Pekçevik'in hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

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