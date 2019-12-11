Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk askeri Libya'ya gider mi sorusuna cevap: Biz bir yerlerden izin almayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Libya ile Türkiye anlaşmasını canlı yayında harita üzerinden anlatan Erdoğan, "Yunanistan, İsrail, Mısır ve GKRY onayımız olmadan adım atamaz" dedi.





Libya'dan bir davet gelmesi üzerine Türkiye'nin kararının ne olacğaının sorulması üzerine "Böyle bir davet gelmesi durumunda, Türkiye'nin nasıl bir insiyatif üstleneceğine kendisi verir. Biz bir yerlerden izin almayız" dedi.





Erdoğan, bir sondaj gemisi daha alınacağını belirtti ve sadece Akdeniz’de değil, Karadeniz’de, hatta uluslararası sularda çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.