İsrail askerine Nazi kanı

Gazze’de taş üstünde taş bırakmayan İsrail saldırılarını “kendini savunma hakkı” olarak her platformda desteklemeye devam eden Alman yetkililer, terör devletine yardım için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Alman siyasetçiler “Almanya’nın varoluş sebebi İsrail’in güvenliği” diyecek kadar ileri giderken, son olarak Alman Hava Kuvvetleri Komutanı’ndan da kan bağışı hamlesi geldi. Tüm görüşlerden partilerin işgalci güce devam eden desteğinin yanında, ülkede Gazze’de ölen sivillerden bahsetmek dahi suç unsuru haline gelmeye başladı.

Katliamcı hava kuvvetlerine övgü

İsrail devlet televizyonu KAN’ın X sosyal medya hesabından paylaşılan haberde, ülkeyi ziyaret eden Alman Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ingo Gerhartz'in kan bağışında bulunduğu bildirildi. Gerhartz, Gazze’de çocuk kadın ayırt etmeden herkesi öldüren İsrail Hava Kuvvetleri’nin “işini doğru şekilde yaptığına dair kuvvetli bir inanca” sahip olduğunu belirterek katliam övgüsü yaptı.

İşgalciyi mağdur yaptı

İzlediği politikayla Almanya’yı İsrail katliamlarının en büyük destekçilerinden biri haline getiren Başbakan Olaf Scholz, işgalci gücü mağdur rolüne sokmaya devam ederek Yahudilerin korunması gerektiği yönündeki açıklamalarına devam etmişti. 10 binin üzerinde kişinin İsrail bombalarıyla katledildiği Gazze hakkında beyanda bulunmaktan kaçınan Scholz, çatışmalarda ölen İsrailliler için ise “Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur” ifadelerini kullanmıştı.

“Yeşil Bakan” tehdit etmişti

Terör devlete İsrail’e destekte en ileri giden isimlerden biri Yeşiller Partisi üyesi Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck olmuştu. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili görüşlerini paylaştığı bir video yayınlayan Habeck “İsrail’in güvenliği, Almanya’nın varlık sebebidir” sözünü hatırlatarak soykırımcı güce tam destek verilmesi gerektiğini söyledi. Habeck ayrıca Filistinli direnişçileri kınamayan Alman vatandaşlarını ve mültecileri de yasal süreçle tehdit etmişti.







