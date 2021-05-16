Gündem İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç iş insanı tarafından satın alınarak İHHya bağışlandı
3. SAYFA

İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç iş insanı tarafından satın alınarak İHH'ya bağışlandı

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto için yeni aldığı cipini İsrail Başkonsolosluğu önünde yakan çiftin hurdaya dönen aracı, bir iş insanı tarafından satın alındı. Aracın değerini İHH'ya bağışlayan iş insanı Suna Özdemir, "Satın aldığım meblağı İHH'ya bağışlıyorum. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimize derman olur" dedi.

Haber Merkezi DHA
İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılan araç iş insanı tarafından satın alınarak İHHya bağışlandı
Dora Altınbaşak cipin parasını Filistin'e gönderilmek üzere İHH'ya bağışladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için yeni aldığı cipini İsrail Başkonsolosluğu önünde yakan çiftin hurdaya dönen aracı, iş insanı Suna Özdemir tarafından satın alındı.

Özdemir değerini ödeyerek aldığı hurda aracı, sergilenmek üzere İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'na (İHH) bağışladı. İsrail Başkonsolosluğu önünde cipini yakan Dora Altınbaşak ise cipin parasını Filistin'e gönderilmek üzere İHH'ya bağışladı.

İsrail'i protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı
GÜNDEM
İsrail'i protesto için başkonsolosluk önünde aracını yaktı

"İnşallah kardeşlerimize derman olur"

Hurda aracı satın alan iş insanı Suna Özdemir, "Açıkçası izlerken tüylerim diken diken oldu. Ahmet Bey ve Dora Hanım çok duygusal bir refleks göstererek o günkü hadiseyi derinden üzülerek izlemişler ve kendilerine ait olan tek bir araçlarını yapabilecekleri bir tepkiyle yapmışlar. Tepkinin şekli böyle değil de, belki bir kuruluşa hayır olarak vermek olsaydı Filistin'e daha makul olacaktı. Ama duygusal bir refleksle bunu yapmışlar. Kendilerini çok iyi anlıyorum. Burada da kardeşlerimin bu duyarlılığını gördüm. Her ne kadar tasvip etmesem de bundan vazgeçmişler. Oradaki o çocuklar, kanı giden kardeşlerimiz adına mallarından vazgeçmişler. Ben de dedim ki hem onların yaptıkları bu zararlarına karşılık zararlarını nasıl giderebiliriz? Onlara bir bedel ödemek için aradım. Araçlarını satın almak istedim. Araçlarını kendilerinden satın aldım. Daha hiç kullanmadıkları araçlarını satın aldım. Satın aldığım meblağı İHH'ya bağışlıyorum. İnşallah Filistin'deki kardeşlerimize derman olur. Oradaki kardeşlerimize bir damla da olsa biz bağışımızı İHH aracılığı ile yapıyoruz. İnşallah rabbim kabul eder. İnşallah bu zulüm biter. Buradan benimle beraber tüm iş adamı ve iş kadınlarına da sesleniyorum. Lütfen duyarlı olun. Ne yapabiliyorsanız. Küçük büyük demeyin. Bağışın meblağı söylenmez. Aracın değeri neyse odur. Ben bu aracı İHH'ya teslim ediyorum. Bu dramı insanlığa göstersin diye. İHH bunu sergileyecektir. İsrail Başkonsolosluğu önünde yakılmış bir aracı sergileyeceklerdir. İsrail artık bu kanı durdur" dedi.

"Sesimizi duyurmak için yaptık"

Cipini yakan Dora Altınbaşak ise "Zaten sesimizi duyurmak amaçlı böyle bir şey yapmıştık. Sesimizi de duyurduğumuzu düşünüyorum. Bizim orada Müslüman kardeşlerimizin, masum çocukların ölümüne isyanımızdı aslında o anda orada arabayı yakmak. Engel olamıyoruz. En azından bu faciayı, dehşeti duyuralım. Belki vicdanı olan insanlar bize eşlik eder. Bizi yalnız bırakmazlar, yanımızda olurlar. Çığlığımıza onlarda bir ses olarak daha fazla çığlık atmamıza sebep olur diye düşündük" dedi.

Abone Ol Google News
Ümmet bizden liderlik bekliyor

Ümmet bizden liderlik bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu'ndan Filistin açıklaması.
İHA veİKAlar için geliştirildi

İHA ve
İKA'lar için geliştirildi

​40 milimetre çapında ve iki km menzili var.
Gazzeli çocuğun çığlığı: Sadece 10 yaşındayım doktor olmak isterdim bu çocuk halimle ne yapabilirim?

BM yine ortaya konuştu

BM yine ortaya konuştu

İsrail'in katliamlarından bahsetmeden 'derhal son verin' çağrısı yaptı.

Filistinli şehit sayısı 174'e yükseldi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yle görüştü.

​İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili sözlerini unuttu.

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya
Dünya

Nekbe'nin 73'üncü yılında İsrail beklemediği bir tabloyla karşı karşıya

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu. Uzmanlar, yaşanan son gelişmelerin Filistin davasına yeniden itibar kazandırdığını, sahip olduğu büyük imkanlara ve gücüne rağmen İsrail'in Filistinlilere boyun eğdirmekte aciz kaldığını belirtiyor. Filistinli emekli Tümgeneral Yusuf eş-Şarkavi; "Bizler Şeyh Cerrah sonrası diye isimlendirebileceğimiz yeni bir aşamadayız. İsrail ordusunun üstünlüğü karşısında birtakım zafiyet görüntüleri sergilenebilir ancak Filistin halkı bazılarının imkansız sandığı bir kahramanlık ortaya koyacaktır" ifadelerini kullandı.
Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor
Gündem

Meclis'te yasama çalışmaları yoğun gündemle yeniden başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), yaklaşık üç haftalık aranın ardından yasama çalışmalarına önemli konuları ele alacağı yoğun gündemle 18 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak. TBMM Genel Kurulunda, Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. En önemli gündemlerinden biri Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçimi olacak Meclis, 7 Haziran'a kadar HSK'nin 7 üyesini belirleyecek.
HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında
Gündem

HES kanalındaki duvar çöktü: 300 dönüm tarla sular altında

Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde bulunan hidroelektrik santraline su taşıyan kanalın duvarı çöktü. Yaşanan taşkında yaklaşık 300 dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.