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POLİTİKA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan bayram tebriği

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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Haber Merkezi İHA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzogdan bayram tebriği
Arşiv - İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kurban Bayramı tebriği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla aradı. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da mübarek bayram günlerinin her iki ülke, bölge ve tüm dünya için huzur ve barış getirmesi temennisinde bulundu. İki lider, karşılıklı hassasiyetler temelinde ve pozitif bir gündem üzerinden ikili ilişkileri somut adımlarla ileri taşıma hususunda mutabık kaldı.


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