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İsrail Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail Gazze'de ateşkesi onayladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
16:0817/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İsrail Gazze'de ateşesi kabul etti
İsrail Gazze'de ateşesi kabul etti

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasına onay verdi. İsrail Başbakanlığından Gazze'deki ateşkese dair yapılan açıklamada "Rehinelerin serbest bırakılma sürecinin Pazar günü başlaması bekleniyor" denildi.

İsrail güvenlik kabinesi, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı. Savaş kabinesi sonrası bakanlar kurulu toplanacak.


İsrail Başbakanlığı ise rehinelerin serbest bırakılma sürecinin pazar günü başlayacağını açıkladı.


Hamas: Engeller ortadan kalktı


Hamas, İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engellerin, arabulucuların çabalarıyla ortadan kalktığını belirtti.


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail'in ateşkes anlaşmasının şartlarına uymaması nedeniyle oluşan engeller, arabulucuların değerli çabalarıyla bu sabah ortadan kalktı." i
fadelerine yer verildi.

Filistinli grupların ve halkın tüm kesimlerinin katılımıyla "ulusal bir esir takasının" hedeflendiği vurgulanan açıklamada,
"Esir takası anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacakların listeleri, aşama ve prosedürlerine göre Esirler Bürosu aracılığıyla yayımlanacak."
ifadeleri kullanıldı.


Saldırılar sürüyor


Öte yandan İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 28'i çocuk, 31'i kadın, 113 Filistinli hayatını kaybetti, en az 264 kişi yaralandı.


Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.


İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının duyurulmasından bu yana 28'i çocuk ve 31'i kadın, 113 Filistinlinin öldürüldüğünü bildiren Basal, hayatını kaybedenlerin 87'sinin Gazze kentinden olduğu bilgisini paylaştı.


Basal, saldırılar sonucu yaralananların sayısının da 264 olduğunu aktardı.


İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması


Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.


Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek. 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.


Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.


İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.


İsrail, Hamas'ı suçlayıp anlaşmanın onayını ertelerken Hamas, ateşkese bağlı olduğunu duyurdu.



#Gazze
#İsrail
#Ateşkes

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Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması onaylandı mı, anlaşma maddeleri neler? Hamas ile İsrail ateşkes anlaşmasının detayları