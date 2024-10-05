Terör devleti İsrail'in Gazze'de başlattığı soykırımın birinci yılı dolarken Gazze, işgalci İsrail'in yeni savaş teknolojilerini denediği bir 'laboratuvar' haline geldi. 'Filistin Laboratuvarı' kitabının yazarı Yahudi asıllı Antony Loewenstein, İsrail'in Filistin'i savunma sanayisi ihracatında nasıl araç haline getirdiğini anlattı.
Filistin'i araç olarak kullanıyor
Gazeteci yazar Loewenstein, "Filistin Laboratuvarı" isimli eserinde İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarda yeni silahlarını ve teknolojileri test edip kullandığını ifade etti. İşgalci İsrail'in Filistin'i silah sanayi ürünlerini geliştirmede bir araç olarak kullandığını söyleyen Loewenstein, Gazze'nin geri dönüşü çok zor olan büyük bir hasar aldığının altını çizdi.
Küresel fuarlarda yeni silahlarını satışa sunuyor
Silah ihracatında rekor rakamlar
Terör devletine gizli hayranlık
Perde arkasındaki gerçekliğe bakıldığında birçok diğer ülke, İsrail'in yaptıklarına hayranlıkla bakıyor. Tiksintiyle ya da utançla değil hayranlıkla. Tüm ülkeler değil tabii ki ama birçoğu bu şekilde.
İsrail silahlarına duyulan ilgi her geçen gün artıyor
Terör devleti İsrail'e duyulan hayranlık, Batılı ülkelerin Gazze'de İsrail'in kullandığı silah ve ekipmanları gelecek aylar ve yıllarda kendi ülkelerinde ve krizlerinde kullanmak üzere satın almak istemesiyle sonuçlanacak.
"ABD, İsrail'in avukatı"
İsrail yöntemlerini uygulamak için can atan ülkeler var
Loewenstein, Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılmasıyla düzenlenen saldırıyı birçok istihbarat servisinin kopyalamayı arzu ettiğini aktardı.
Loewenstein, başka ülkelerin hoşlanmadıkları 'bir düşmanın, muhalifin, grubun, gazetecinin' evinde bir buzdolabını, televizyonu veya telefonu patlatarak hedef almasının normalleşebileceğinin altını çizdi.
Eminim ki birçok istihbarat servisi, İsrail'e gelecek. İsrail katliamları için 'Çok kötü, bunu nasıl yapabilirsiniz?' diyen birçok ülke aslında birebir görüşmelerde 'Muhteşem, lütfen bize yardım edin, biz de benzer bir şey yapmak isteriz.' diyecekler.
Yapay zeka 'kitlesel yıkım' amacıyla kullanılıyor
Amazon ve Google, İsrail'in veri depolamasına destek sağlıyor
7 Ekim'den bu yana hızla artan verinin, büyük bir bulut depolama alanı gerektirdiğini belirten Loewenstein, bunun da İsrail'in Amazon ve Google gibi şirketlerle daha yakın ilişkiler kurmasına neden olduğunu ifade etti.
Loewenstein, İsrail'in Gazze veya Lübnan'daki insanlar, yaşadıkları yerler ve buluşma noktalarına ilişkin topladıkları her verinin şirketlerin bulut teknolojilerinde depolandığını kaydetti.
Gazze için gidişatın daha acımasız bir işgal olacağını düşünüyorum. Gazze artık gitti ve geri getirmenin bir yolu yok, bitti. Bu, herkesin Gazze'yi terk ettiği anlamına gelmiyor, artık Gazze'nin yaşanılamaz hale getirildiğini ifade ediyor.
İsrail, üretim ve ihracat alanını genişletmeyi amaçlıyor
Loewenstein, İsrail'e ait şirketlerin arasında savunma şirketi Elbit'in çok yüksek karının bulunduğunu belirterek, Rafael ve IAI'in de 7 Ekim'den bu yana ihracat ağını genişlettiğini kaydetti.
Filistin'de yaptıklarını ihraç ediyor
7 Ekim'den bu yana Gazze'de ve Lübnan'da Hizbullah ile yaşananlar ve daha fazlası, pek çok diğer ülkeyi dışardan öfkelendiriyor gibi gözükse de aslında içten içe bu ülkeler hayranlıkla dolu ve asıl tehlike bu hayranlıkları.
Loewenstein, İsrail militarizmi ve şiddetinin sadece Filistinliler için tehdit olmadığını ve İsrail'in işgali 'ihraç etme' tehlikesinin hiç olmadığı kadar ciddi olduğunu vurguladı.