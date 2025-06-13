İsrail Natanz nükleer tesisi vurdu: 'Radyasyon seviyeleri konusunda iletişim halindeyiz'

İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını vurmak için önleyici, hassas ve kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail Başbakanı Netanyahu, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İran'a operasyon gerektiği kadar sürecek. İran'ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık. Natanz Nükleer tesisindeki bilim insanlarını hedef aldık" diye konuştu.





Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) bu saldırıyı doğrularken ''Radyasyon seviyeleri konusunda İranlı yetkililerle iletişim halindeyiz'' dedi.





Natanz nükleer tesisi vuruldu





Birleşmiş Milletler'e bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bu hafta Viyana’da toplanan IAEA yönetim kurulu oturumuna katılırken, kurumun X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ''IAEA, İran’daki son derece endişe verici durumu yakından izliyor. Natanz tesisinin hedef alınan noktalar arasında olduğunu doğrulayabiliriz'' ifadelerini kullandı.





UAEA Başkanı Rafael Grossi, ''Ajans, radyasyon seviyeleriyle ilgili olarak İran makamlarıyla temas halinde. Ülkedeki denetçilerimizle de iletişimimiz sürüyor” dedi.





Rafael Grossi, ''İranlı yetkililer, Buşehr Nükleer Santrali’nin hedef alınmadığını ve Natanz sahasında radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış gözlemlenmediğini IAEA’ya bildirdi” ifadesini kullandı.



