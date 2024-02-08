İsrail ve destekçilerini ancak bu durdurur: Süveyş'in kapanması!

"Süveyş Kanalı Avrupa ekonomisi açısında çok önemli. En kısa yolu oluşturuyor. Hatta şimdi şeyde düşünülüyor. Husilerin bulunduğu dar boğazın olduğu yerde onun altından geçen Avrupa ile Asya iletişim boruları var. Diyorlar ki Husiler Buraya da saldırırsa Avrupa'nın ve İsrail'in Asya ile iletişim kanalları kopmuş olur. Batıyı toplu halde bu bölgeye saldırtır. Çünkü bu hayati bir olay."