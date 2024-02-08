İsrail ve destekçilerini ancak bu durdurur: Süveyş'in kapanması!

Gazze Şeridi'nde
'in 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları 125 gündür devam ediyor. İnsani krizin ciddi boyutlara ulaştığı bölgede, İsrail'in kısıtlamaları ve saldırıları sonucunda can kayıpları her geçen gün artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 27 bin 840’a, yaralı sayısı ise 67 bin 317’ye yükseldi.
Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nın Akdeniz'e açılan deniz ticaret yolunun bulunduğu bölge, İsrail ve siyonist lobinin etkisiyle adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Bu stratejik su yolunu kontrol etme çabaları, Batılı destekçileri tarafından açıkça eleştirilmese de, her an meydana gelebilecek bir deniz yol kazası nedeniyle büyük bir endişe uyandırıyor.
Mısır - İsrail hattında yükselen gerilim
Son günlerde Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz'de meydana gelen olaylar, bölgesel ve küresel ekonomiler üzerinde potansiyel etkilere yol açabilecek bir kriz potansiyelini taşıyor.
Süveyş Kanalı, ABD ve Avrupa ülkeleri için Asya ile olan ticaretin ana arterlerinden biri konumunda bulunuyor. Su yolunun güvenliği, uluslararası ticaretin akışı açısından kritik bir öneme sahip. Süveyş Kanalı'nın olası kapanma durumu katliamcı İsrail'in ve destekçilerinin deniz ticaretine ve enerji tedarik zincirine ciddi zararlar verebilir. İsrail, stratejik konumu nedeniyle önemli bir deniz ticareti güzergahı olan bu kanal üzerinden yılda milyonlarca tonluk mal ve enerji taşıyor. Kanalın kapanması, İsrail'in dış ticaretini olumsuz etkileyerek ithalat ve ihracatını sekteye uğratabilir, İsrail'e enerji tedarik zinciri üzerinde de olumsuz bir etki yapabilir.
Gazze'deki saldırılar sonrası sert düşüş
Kızıldeniz'i Akdeniz'e bağlayan 193 kilometre uzunluğundaki Süveyş Kanalı, küresel ticaretin yaklaşık %12'sine aracılık ediyor. Ancak, İsrail'deki katliamların sebep olduğu gerginlik nedeniyle,
Süveyş Kanalı'ndan geçişlerde azalma yaşanmaktadır. Günlük ortalama 49 geminin geçtiği kanaldan geçişler, son iki ayda yaklaşık %40 oranında azaldı.
"Çözümü hızlandırmak için bir itiş gücü olabilir"
Süveyş Kanalı'nın olası bir kapanma ihtimalini değerlendiren Prof. Dr. Hasan Köni
"İsrail üzerinde tamamen iletişim boyutları kesilir. Dışarıdan yiyecek gıda alma gibi. Bir tek Akdeniz üzerinden gelen yol kalıyor. Avrupa'nın zorunlu olarak israil'i beslemesi gerekiyor. Başka yol yok. Avrupa İsrail'i Süveyş üzerinden besliyor. Avrupa ne kadar besler? Ukrayna'yı besliyor şu an. Kıbrıs üzerinden beslemeye çalışırlar. O da bir süre sonra sorun çıkartır. Mısır'ı harekete geçirir. Mısır'ın kazancı 30-40 milyar dolar. Bu durum bölgeyi bayağı etkiler. Çözümü hızlandırmak için bir itiş gücü olabilir."
dedi.
"İsrail dışarıya mal gönderemez kendisine mal gelemez"
Süveyş Kanalı'nın en dar boğazında olası tek bir gemi kazasının bile kanalın kapanmasına yeteceğini belirten Köni
"İsrail'i zor duruma sokar. Ona göre ABD'nin Avrupa'yı ittirmesi lazım ki yiyecek içecek destek gelebilsin diye. Bomba da atsan etkiler. Su altı bombaları var. Orayı patlattın mı Avrupa-Asya bağlantısı kesilmiş olur. İsrail açısından da zor bir durum olur. ABD istihbaratı da bu konuda çalışmaya başladı. Süveyş Kanalı'nı kapatmaya tek gemi yeter. İsrail dışarıya mal gönderemez kendisine mal gelemez. Yeni limanları açması lazım."
değerlendirmesinde bulundu.
"Avrupa'nın ve İsrail'in iletişim kanalları kopar"
Kızıldeniz'in güneyinde Husilerin faaliyet gösterdiği en dar bölgede Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan iletişim borularının bulunduğunu da hatırlatan Köni
"Süveyş Kanalı Avrupa ekonomisi açısında çok önemli. En kısa yolu oluşturuyor. Hatta şimdi şeyde düşünülüyor. Husilerin bulunduğu dar boğazın olduğu yerde onun altından geçen Avrupa ile Asya iletişim boruları var. Diyorlar ki Husiler Buraya da saldırırsa Avrupa'nın ve İsrail'in Asya ile iletişim kanalları kopmuş olur. Batıyı toplu halde bu bölgeye saldırtır. Çünkü bu hayati bir olay."
ifadelerini kullandı.
The Ever Given kazasının ekonomik etkisi büyük oldu
The Ever Given konteyner gemisinin Mart 2021'deki kazası, Süveyş Kanalı'nın stratejik önemini ve küresel ticaret üzerindeki etkisini vurgulayan önemli bir örnek. Bu kaza sonucunda, Süveyş Kanalı 6 gün boyunca deniz trafiğine kapanmış, bu da yüzlerce geminin geçiş yapmasına engel olmuştu.
Bu süre zarfında, Mısır'ın günlük ekonomik kaybının yaklaşık 12-14 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, kazadan sonra geminin göle çekilmesiyle küresel ticarete günlük olarak 10 milyar dolar civarında bir zararın ortaya çıktığı ifade edilmekte. The Ever Given'ın Süveyş Kanalı'nı kapatması, uluslararası tedarik zincirlerindeki kesintilere ve ticaret akışındaki aksamalara neden olarak küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi.
İstanbul Boğazı'ndaki Independenta faciası küresel ticareti durma noktasına getirmişti
Küresel ekonomiye etkisi Süveyş Kanalı kadar büyük olan ve dünyanın en önemli ticaret yolları arasında yer alan İstanbul'da 1979’da yaşanan ‘Independenta’ faciası düya ticaretini günlerce sekteye uğratmıştı.
Rumen bandralı Independenta gemisi, Libya'dan yüklediği 95 bin ton ham petrolle Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek üzere yola çıkmıştı. Ancak, 15 Kasım sabahı saat 5.30 sıralarında Haydarpaşa açıklarında, Karadeniz'den gelen Yunan bandralı Evriali isimli kuru yük gemisi ile çarpıştı.
Independenta'daki çarpışma sonucu çıkan yangın, tam 27 gün boyunca söndürülemedi. Yangın sırasında yükselen yoğun duman, gökyüzünü siyaha bürüdü. Tankerde bulunan 30 bin ton ham petrol yanarak yok oldu. Geriye kalan 65 bin tonluk kısım ise Marmara Denizi'nin mavi sularına karıştı.