İsrail'e domates gönderen Saadet Partili Nurbaki Şahin görevden alındı

İsrail'e domates gönderen Saadet Partili Nurbaki Şahin
Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 22 bini aşkın masum sivili katleden terör devleti İsrail'e, Mersin üzerinden domates ihraç ettiği ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası parti yönetimi, Aysima Gıda sahibi Şahin'e görevden el çektirdi.
"Görülen lüzum üzerine görevinden alındı"
"Görülen lüzum üzerine görevinden alındı"
Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerini kullandı.
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18 dakika önce