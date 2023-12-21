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İsrail'e domates gönderen Saadet Partili Nurbaki Şahin görevden alındı

Terör devleti İsrail'e domates ihraç ettiği ortaya çıkan Saadet Partisi’nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin, parti yönetimi tarafından görevinden alındı. Şahin'in “görülen lüzum üzerine görevinden alındığı” duyuruldu.

23:26 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 23:29 - 21/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İsrail'e domates gönderen Saadet Partili Nurbaki Şahin
İsrail'e domates gönderen Saadet Partili Nurbaki Şahin

Saadet Partisi Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin'in, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de 22 bini aşkın masum sivili katleden terör devleti İsrail'e, Mersin üzerinden domates ihraç ettiği ortaya çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntüler sonrası parti yönetimi, Aysima Gıda sahibi Şahin'e görevden el çektirdi.

"Görülen lüzum üzerine görevinden alındı"

Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, X hesabından yaptığı açıklamada,
"Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin İlçe Başkanlığı görevinden alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"
ifadelerini kullandı.


#Saadet Partisi
#Nurbaki Şahin
#İsrail
#Domates
18 dakika önce
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