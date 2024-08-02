Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
İmamoğlu, Türkiye'yi dünyaya şikayet etti
İmamoğlu'nun şikayetine İsrail'den destek
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İBB Başkanı'nın bu çağrısının ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin başında İmamoğlu'nu görmek istediklerini açıkladı.