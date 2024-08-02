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İsrail'in katil bakanı Katz'dan 'Umudumuz İmamoğlu' paylaşımı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Türkiye'de erişim engeli getirildi. Karar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, uluslararası kamuoyuna İngilizce çağrı yapıp Türkiye'yi şikayet etti. İmamoğlu'na bu çağrının ardından terör devleti İsrail arka çıktı. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'ölümle tehdit eden' İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganına atıfta bulunarak "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi. İmamoğlu ise Katz'ın paylaşımına verdiği yanıtta, "Türk bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakareti size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Berk
20:13 - 2/08/2024 Cuma
Güncelleme: 21:33 - 2/08/2024 Cuma
Yeni Şafak
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'na arka çıktı.
İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İmamoğlu'na arka çıktı.

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadeti sonrası yapılan paylaşımlara sansür uygulayan Instagram'a, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeli ile ilgili "
Net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız."
dedi.

İmamoğlu, Türkiye'yi dünyaya şikayet etti

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, alınan karar sonrasında yaptığı İngilizce paylaşımda, BTK'nın kararını uluslararası kamuoyuna şikayet etti. İmamoğlu paylaşımında,
"Sosyal medya platformlarına erişimin sınırlandırılması ifade özgürlüğünü kısıtlıyor ve bilgi akışını engelliyor. Yetkilileri bu kararı tekrar gözden geçirip yasağı kaldırmaya çağırıyorum."
dedi.

İmamoğlu'nun şikayetine İsrail'den destek

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İBB Başkanı'nın bu çağrısının ardından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin başında İmamoğlu'nu görmek istediklerini açıkladı.

Katz yaptığı paylaşımda, geçtiğimiz günlerde 'ölümle tehdit ettiği' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapay zeka ile hazırlanmış fotoğrafına yer vererek,
"Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, askeri çatışma olmayan demokratik bir ülkeyi işgal etme tehdidinde bulunuyor ve ticareti keserek yılda 6 milyar dolarlık zarara neden oluyor
" açıklamasında bulundu.
"Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip Türk devletini yok ediyor. Atatürk'ün mirasını aşındırıyor. Daha güzel günlere umut edelim"
ifadelerini kullanan Katz, paylaşımının devamında, İmamoğlu'nun 'her şey çok güzel olacak' sloganına atıfta bulunarak
"Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim."
dedi

İmamoğlu'ndan Katz'a yanıt: Bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum

İmamoğlu ise Katz'ın paylaşımına verdiği yanıtta,
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."
ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ölüm tehdidi: Sonun Saddam gibi olur

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etti. Irak'ın ABD tarafından devrilen ve idam edilen lideri Saddam Hüseyin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir tutan Katz, "Erdoğan İsrail'e saldırmayı planlıyormuş. Saddam da böyle diyordu. Birisi ona Saddam'ın sonunu hatırlatsın." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Dışişleri Bakanlığı, haddi aşan Katz’ın sözlerine verdiği yanıtta, “Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.” ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu'ndan Haniye ve Hamas'a 'terörist' iması: İsrail'in soykırımına 'savaş' deyince AK Parti'den tepki gecikmedi

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yaptığı konuşmada, terör devleti İsrail'in saldırısında şehit olan İsmail Haniye ve Hamas'ı 'terörist' olmakla itham etti. "Biz sadece savaşa hayır demiyoruz, terörist eylemlere de hayır diyoruz." ifadelerini kullanan İmamoğlu, İsrail'in soykırımını 'savaş' olarak niteledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, bu sözlere tepki gösterip, "Tüm insanlığı gözü önünde gerçekleşen bir soykırımı hala savaş olarak nitelendirmek, hırsıza kılıf, katile gerekçe aramak size mi kaldı? İmamoğlu’nun bu şirin gözükme çabasının Batı’nın gözünde ne denli karşılık bulacağını kestirmemiz zor olsa da vicdan sahibi insanların nezdinde zerre miskal değeri yoktur." dedi.


#İsrail
#Yisrael Katz
#Ekrem İmamoğlu
#Recep Tayyip Erdoğan
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