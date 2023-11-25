İsrail’in yalanlarını ifşa ettik

İletişim Başkanlığı’nca bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne gönderen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in katliamlarını görmezden gelen uluslararası medyaya tepki gösterdi. İsrail’in düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilere dikkati çeken Erdoğan, “İsrail’in kasıtlı bir şekilde hedef aldığı siviller, sadece çocuklar ve kadınlarla da sınırlı değil. İsrail, özellikle tüm zorluklara rağmen Gazze’deki insani trajediyi dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de öldürüyor. İsrail’in saldırıları sonucunda bugüne kadar 60’tan fazla gazeteci katledildi. Elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını keserek açıkça savaş suçu işleyen İsrail, Gazze halkının dışarıyla iletişimini keserek de yaşanan zulmün duyulmasına engel olmaya çalışmaktadır ifadelerini kullandı.

KÖTÜ SINAV VERİYORLAR

Erdoğan, bu vahşet karşısında uluslararası örgütler ve küresel sistemin çok kötü bir sınav verdiğini kaydetti. Küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli olan BM Güvenlik Konseyi’nin bu süreçte tamamen işlevsiz kaldığını söyleyen Erdoğan, “BM Genel Kurulunda 40 ülkenin çekimser, 121 ülkenin ise ‘evet’ oyuyla kabul edilen karar ise insanlığın ortak vicdanını yansıtması bakımından anlamlıydı, değerliydi” dedi.

PROPAGANDAYA GEÇİT VERMEDİK

Kendilerini Gazze krizinde çocuk ölümleri kadar üzen bir başka durumun da uluslararası basın kuruluşlarının tarafgir yayınları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: “7 Ekim hadisesini öne süren birçok basın yayın kuruluşu, İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık ve savaş suçlarını görmezden geldi. Hatta İsrail güvenlik güçleri tarafından kendi meslektaşlarının katledilmesi karşısında bile bu tavır değişmedi. Bu ilkesiz tutumun sadece hayatını kaybeden gazetecilerin ailelerini değil, basın camiasının tamamını derinden yaraladığına inanıyorum. Türkiye olarak nasıl ilk günden itibaren Gazze halkının yanında, İsrail zulmünün karşısında olduysak, İsrail’in hakikati imha veya tahrif etmeyi amaçlayan propaganda savaşına da geçit vermedik.”

TÜRK BASINI CESUR DURUŞ SERGİLİYOR

“Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz vasıtasıyla 100’ün üzerinde kasıtlı yalan haberi ifşa ettik ve doğrusunu ortaya koyduk. İletişim Başkanlığımız, TRT’miz ve Anadolu Ajansımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler. Sahadaki durumu anbean haberleştiren Türk basın mensupları, bu süreçte gerçekten cesur bir duruş sergilediler.”











