|
Gündem

İsrailli yetkili vefat eden vekil Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı: Tel Aviv'in resmi hesabı beğendi

Meclis kürsüsünde terör devleti İsrail'in katliam ve işgalini kınadığı konuşması sonrası kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra vefat etti. Bitmez'in ölüm haberinin ardından, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Emmanuel Nahshon, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı nefret mesajı yeniden gündeme geldi. Nahshon'un paylaşımını, İsrail hükümeti resmi X hesabının da beğendiği görüldü.

16:18 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hasan Bitmez
Hasan Bitmez

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında terör devleti İsrail'in katliam ve işgalini kınadığı konuşma sonrası kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez bugün hayatını kaybetti.

Bitmez'in ölüm haberinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un sosyal medya hesabı X'de yaptığı nefret paylaşımı gündem oldu.

Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bitmez'in kürsüde fenalaştığı görüntüleri X platformu üzerinden paylaşarak Türkçe yorum yazdı.

Nahshon'un nefret dolu mesajında şu ifadeler yer aldı:

  • "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..."

İsrail'in resmi X hesabının, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un paylaşımını beğendiği görüldü.



Katil İsrail katliamını sürdürüyor: Gazze'ye 69 gündür bomba yağıyor
Katil İsrail katliamını sürdürüyor: Gazze'ye 69 gündür bomba yağıyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor. Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a “Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını” söylediği belirtildi.


#İsrail
#Hasan Bitmez
#Emmanuel Nahshon
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP İstanbul belediye başkan adayları kim? Hangi isim nereden aday? İşte İstanbul ilçe belediye aday adayı başvuru tam liste!