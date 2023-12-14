İsrailli yetkili vefat eden vekil Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı: Tel Aviv'in resmi hesabı beğendi

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında terör devleti İsrail'in katliam ve işgalini kınadığı konuşma sonrası kalp krizi geçiren Saadet Partili Hasan Bitmez bugün hayatını kaybetti.
Bitmez'in ölüm haberinin ardından, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un sosyal medya hesabı X'de yaptığı nefret paylaşımı gündem oldu.
Terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bitmez'in kürsüde fenalaştığı görüntüleri X platformu üzerinden paylaşarak Türkçe yorum yazdı.
Nahshon'un nefret dolu mesajında şu ifadeler yer aldı:
- "İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..."
İsrail'in resmi X hesabının, Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon'un paylaşımını beğendiği görüldü.