İsrailli yetkili vefat eden vekil Hasan Bitmez için nefret mesajı paylaştı: Tel Aviv'in resmi hesabı beğendi

Hiç kuşkusuz İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en büyük destekçilerinden birisi de ABD’dir. Hatırlayalım ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde ateşkes ile ilgili tasarılarda ret oyu kullanmış ve savaşın en büyük destekçisi olmuştur. ABD’nin yanı sıra Avrupalı devletlerin de İsrail’den yana tavır takınmaları, Batılı hükümetlere yönelik eleştiri dalgasının yükselmesine neden olmuştur. Protesto kültürü açısından renkli deneyimlere sahne olan ABD’de özellikle üniversitelerdeki gösteriler hem devlet