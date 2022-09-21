İstabul'da ticari araçları hedef alan hırsızlar isyan ettirdi

Kağıthane’de art arda kapalı kasa araçlardan yapılan hırsızlıklar mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Sürekli hırsızlık olaylarının yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerin bir an önce önlem almasını istiyor. Ticari araçların kilitlerini keserek araçlardan malzeme çalınması ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kağıthane’de Çağlayan ve Hürriyet mahallelerinde art arda gerçekleşen hırsızlık olayları mahalleliyi isyan ettirdi. Kapalı kasalı araçları hedef alan şüpheliler, kilitleri keserek içeride buldukları malzemeleri alarak kaçıyor. Güvenlik kamera görüntülerinde beyaz kapüşonlu kişilerin ticari araçların kilitlerini keserek içerideki malzemeleri çalması görülüyor. Bir diğer görüntüde ise sokağa gelen şüpheliler kapalı kasa aracın yanına yanaştığı sırada balkona çıkan vatandaşlar tarafından fark edilince kaçıyor.



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İş yeri sahibi Deniz Yıldırım, "Burada bir senedir sıkıntı var. Evlere de giriyorlar ama çoğunlukla arabaları soyuyorlar. Sokağın başından başlıyorlar. Kapalı kasa kamyonetleri tercih ediyorlar. Boş dolu bakmadan camını kırıyor o an içinde ne bulursa çalıyor. Paraya çevirecekleri ne varsa alıp gidiyorlar. 4-5 kere de bizim kamyonetin kilidini kırdılar. Biz kamyonette bir eşya bırakmıyoruz. Hırsızlara sadece kilit değiştiriyoruz. Aracın içinde alet edevat bırakmıyoruz. Güvenlik kamerası var ama fazla bir işlevi yok. Genelde hırsızlarına araçları ya da plakaları çalıntı oluyor. Komşularımıza banim tavsiyem herhangi bir değerli eşya bırakmasınlar. Komşularımız da hırsızlık mağduru oldu. Özellikle bu sokakta bir periyot var. İki üç ayda bir bu sokağa gelip yukarıdan aşağıya kadar araçları soyuyorlar" dedi.

Mobilyacı Yağız Yıldırım, "Bayağı bir süredir bu hırsızlık olayları devam ediyor. Ticari araçlarda genelde hırsızlık oluyor. Bunun bir şekilde önlem alınması lazım. Biz gece geç saatte gelsek bile aracımızın içinde bir şey bırakamıyoruz. Bu sokakta çok fazla hırsızlık olayından mağdur olanlar var. Özellikle Kağıthane Çağlayan çevresinde böyle hırsızlık olaylarını duyuyoruz. Bu olaylar güvenlik güçleri tarafından bir önlem alınması gerekiyor. Artık insanlar gece uyku bile uyuyamaz oldu. Bize hırsızlık mağduru komşularımız sürekli güvenlik kamerası soruyor. Bu olaylardan biz de rahatsız olmaya başladık. Artık sokakta araç bırakmaya cesaret edemiyoruz. Hırsızlık olaylarının artması nedeniyle otoparkla bırakmaya başladılar. İki gün önce klimacı arkadaşın aracını patlattılar. Bütün takımlarını bakır borularını çalmışlar. 15 bin liralık zarar oluşmuş. Bunlara bir önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 6 Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.



Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti. Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu. Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi. Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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