Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde hareketli dakikalar Polis ateş ederek durdurdu
İSTANBUL

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Polis ateş ederek durdurdu​

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar: Polis ateş ederek durdurdu

İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.

Haber Merkezi DHA
Köprüde hareketli dakikalar nedeniyle yoğun trafik oluştu.
Köprüde hareketli dakikalar nedeniyle yoğun trafik oluştu.

İstanbul'daki olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi. Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti.

Sürücü, polisler tarafından yakalandı

Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü, polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı.

Trafik yoğunluğu oluştu

Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekici tarafında kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar
FOTOĞRAF 12
Title
Olay sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikameti köprü girişinde meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre trafik ekipleri şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istedi.
Title
Polis, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan aracın lastiklerine ateş etti. Lastiklerin patlamasıyla duran aracın sürücüsü polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Yardımcı ekiplerin gelmesiyle sürücü gözaltına alındı.
Title
Yaşanan hareketlilik nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Title
Gözaltına alınan sürücü, Çengelköy Polis Merkezine götürülürken, araç çekiciyle kaldırıldı.
Title
Sürücünün alkollü olduğu öne sürülürken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
Title
Köprüde yaşanan hareketli dakikalar sebebiyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli dakikalar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis ekipleri şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Polis 'dur' ihtarına uymayan aracı lastiklerine ateş açarak durdurdu. Sürücü yakalanırken köprünün Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu.


Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 4 ölü, 42 yaralı
GÜNDEM
Yolcu otobüsü otomobile çarptı: 4 ölü, 42 yaralı

KKTCden Doğu Akdeniz açıklaması

KKTC'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABD, Türk jetlerine dokunamaz

ABD, Türk jetlerine dokunamaz

Yaptırım gelse de hava kuvvetlerinin yol haritası hazır.
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Oylar nasıl çaldırılır?

Oylar nasıl çaldırılır?

​35 yıllık sandık başkanı 5 maddede açıkladı.
VIP işgaline<br>Atatürk kılıfı

VIP işgaline
Atatürk kılıfı

CHP 'it' skandalını örtmek için Atatürk'e hakaret yalanını ortaya attı.
Kuvvetli<br>yağış geliyor

Kuvvetli
yağış geliyor

​Meteoroloji 17 ili öğleden sonra için uyardı.
Süper Lig'e geliyor

Süper Lig'e geliyor

Galatasaray'a transferde Manuel Fernandes çalımı.
Baas yeniden<br> umut olabilir

Baas yeniden
umut olabilir

Zekeriya Kurşun, Ortadoğu'yu kuran ideolojileri anlattı.

Polis ateş<br>ederek durdurdu

Polis ateş
ederek durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar.
İkinci dalga

İkinci dalga

​İstanbul kararının ardından satılık ilanları arttı.
Son 20 gün

Son 20 gün

​Evleneceklere ve evini yenileyeceklere çağrı.
Sona ermiş değil

Sona ermiş değil

Otomotivde kafaları karıştıran ikinci açıklama.
Şimdi sıra <br>İzlanda'da

Şimdi sıra
İzlanda'da

Yapılan terbiyesizliğe sahada cevap verecekler.
Otobüs<br>otomobili biçti

Otobüs
otomobili biçti

​Gezi yolunda yaşanan faciada 4 kişi öldü.
Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

Trump'ın İran dayanağı sahte çıktı

​Skandalın ortaya çıkmasının ardından kapatılacak.
Adana'da<br>FETÖ operasyonu

Adana'da
FETÖ operasyonu

Yeni eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.