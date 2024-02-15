İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısıyla ilgili yeni gelişme

Soruşturma kapsamında, saldırının talimatının terör örgütü DHKP/C'nin sözde merkez komite üyeleri firari Fehriye Erdal, Zerrin Sarı, Seher Demir ve Musa Aşoğlu tarafından verildiği tespit edildi.

Savcılık, bu kapsamda Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir Sabancı, ToyotaSA Genel Müdürü Haluk Görgün ve sekreter Ayşe Nilgün Hasefe'nin 9 Ocak 1996'da öldürülmesi olayının da faillerinden olan firari Fehriye Erdal ile diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.