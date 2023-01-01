İstanbul Akvaryum’dan sömestire özel etkinlikler

17 farklı tema ve Amazon Yağmur Ormanı’ndan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 21 Ocak’ta başlayacak sömestir tatilinde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. 17 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’da ziyaretçiler, dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibara gibi farklı türde birçok canlıyı tanıyıp, Baby Shark Müzikali ile eğlenecek, interaktif bilim atölyesi ve ekoloji atölyesi ile farkındalık kazanacak.

BABY SHARK MÜZİKALİ İLE UNUTULMAZ BİR GÜN

Yarıyıl tatiline girecek çocuklar “Baby Shark Müzikali”nde hayranı oldukları karakterlerle tanışacak, Baby Shark’ın eğlence dolu ve eğitici şarkılarıyla harika danslara eşlik edip unutulmaz bir gün geçirecekler. Eğlence dolu anların yanı sıra okyanus ve denizleri temiz tutmak için Baby Shark karakteriyle beraber hareket ederek tüm dünyanın en büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalışacaklar. Baby Shark Müzikali, 22 Ocak Pazar, 23 Ocak Pazartesi, 3 Şubat Cuma ve 4 Şubat Cumartesi günleri, 13.00 ve 15.00’da gerçekleşecek.

İNTERAKTİF BİLİM ATÖLYESİ

İnteraktif bilim atölyesi ile çocuklar, eğitmen eşliğinde birbirinden farklı eğlenceli ve merak uyandıran deneyler yapacaklar. İnteraktif Bilim Atölyesi, 25 Ocak Çarşamba ve 1 Şubat Çarşamba günleri 14.00’da gerçekleşecek.

EKOLOJİ ATÖLYESİ İLE TERARYUM TASARLANACAK

Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak çocukların teraryum tasarlayacağı Ekoloji atölyesi ise 28 Ocak Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günleri 14.00 ve 15.00 saatlerinde gerçekleşecek.