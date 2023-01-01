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İstanbul Akvaryum’dan sömestire özel etkinlikler

17 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 21 Ocak’ta başlayacak sömestir tatiline özel olarak birbirinden farklı etkinlikler gerçekleşecek. Yarıyıl tatiline girecek çocuklar su altı dünyasını keşfederken, Baby Shark Müzikali, interaktif bilim atölyesi ve geri dönüşüm malzemelerinden teraryum tasarlayacakları ekoloji atölyesine katılabilecek.

15:54 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
İstanbul Akvaryum’dan sömestire özel etkinlikler

İstanbul Akvaryum’dan sömestire özel etkinlikler

17 farklı tema ve Amazon Yağmur Ormanı’ndan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 21 Ocak’ta başlayacak sömestir tatilinde birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. 17 bin deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’da ziyaretçiler, dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibara gibi farklı türde birçok canlıyı tanıyıp, Baby Shark Müzikali ile eğlenecek, interaktif bilim atölyesi ve ekoloji atölyesi ile farkındalık kazanacak.

BABY SHARK MÜZİKALİ İLE UNUTULMAZ BİR GÜN

Yarıyıl tatiline girecek çocuklar “Baby Shark Müzikali”nde hayranı oldukları karakterlerle tanışacak, Baby Shark’ın eğlence dolu ve eğitici şarkılarıyla harika danslara eşlik edip unutulmaz bir gün geçirecekler. Eğlence dolu anların yanı sıra okyanus ve denizleri temiz tutmak için Baby Shark karakteriyle beraber hareket ederek tüm dünyanın en büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalışacaklar. Baby Shark Müzikali, 22 Ocak Pazar, 23 Ocak Pazartesi, 3 Şubat Cuma ve 4 Şubat Cumartesi günleri, 13.00 ve 15.00’da gerçekleşecek.

İNTERAKTİF BİLİM ATÖLYESİ

İnteraktif bilim atölyesi ile çocuklar, eğitmen eşliğinde birbirinden farklı eğlenceli ve merak uyandıran deneyler yapacaklar. İnteraktif Bilim Atölyesi, 25 Ocak Çarşamba ve 1 Şubat Çarşamba günleri 14.00’da gerçekleşecek.

EKOLOJİ ATÖLYESİ İLE TERARYUM TASARLANACAK

Geri dönüşüm malzemeleri kullanarak çocukların teraryum tasarlayacağı Ekoloji atölyesi ise 28 Ocak Cumartesi ve 5 Şubat Pazar günleri 14.00 ve 15.00 saatlerinde gerçekleşecek.

Çevre ve deniz temizliği konularında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek atölyelere ve Baby Shark müzikaline akvaryum bileti satın alan tüm ziyaretçiler ücretiz katılabilecek.

#Yarı yıl
#İstanbul Akvaryum
#eğitim
1 saat önce
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İstanbul Akvaryum’dan sömestire özel etkinlikler
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