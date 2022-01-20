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İSTANBUL

İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler

17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 22 Ocak’ta başlayacak sömestir tatiline özel olarak birbirinden öğretici etkinlikler düzenlenecek. Deniz temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında geri dönüşüm atölyesi, interaktif hikaye anlatımları ve ebeveynlere yönelik “Geleceği Besle” söyleşisi düzenlenecek.

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​İstanbul Akvaryumdan sömestire özel öğretici etkinlikler
İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler.

17 farklı tema ve Amazon Yağmur Ormanı’ndan oluşan dünyanın en büyük tematik akvaryumu İstanbul Akvaryum’da 22 Ocak’ta başlayacak sömestir tatilinde çocuklara ve ailelerine yönelik birbirinden farklı etkinlikler düzenlenecek. 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum’da ziyaretçiler hem Türkiye’nin ilk soğuk iklim penguenleri, ilginç türlerde dev köpek balıkları, vatozlar, timsahlar ve dünyanın en büyük kemirgenleri olan kapibaralar gibi farklı türde birçok canlıyı tanıyacak hem de geri dönüşüm ve deniz temizliği ile atölye çalışmalarına, interaktif hikaye anlatımı ve “Geleceği Besle” söyleşisine katılarak farkındalık kazanacak.

İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler
İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler

İnteraktif Hikaye Anlatımı Çocuklara Farkındalık Kazandıracak

İstanbul Akvaryum’da sömestir tatili boyunca “Denizin Dibinde Ne Var?” interaktif hikaye anlatımı ve atölye çalışmaları ile deniz temizliği konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor. Kidsnook işbirliği ile gerçekleşecek etkinliğe 26 Ocak Çarşamba, 29 Ocak Cumartesi, 2 Şubat Çarşamba ve 5 Şubat Cumartesi günleri saat 11.00, 13.00 ve 15.00 saatlerinde İstanbul Akvaryum bileti alan herkes katılabilecek.

İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler.
İstanbul Akvaryum'dan sömestire özel öğretici etkinlikler.

Ebeveynlere Geleceği Besle Söyleşisi

Taş Kağıt Makas atölyesi işbirliği ile 3 Şubat Perşembe günü Ceyda Düvenci moderatörlüğünde, beslenme uzmanı, sürdürülebilir yaşam aktivisti Dilara Koçak ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu’nun katılımları ile gerçekleşecek “Geleceği Besle” söyleşisi ile iklim dostu beslenme, sürdürülebilir yaşam, mikroplastik ve insan sağlığı gibi konularda ziyaretçilere bilgi verilecek. Aynı gün 11.00, 14.00 ve 16.00 saatlerinde ise çocukların katılımıyla düzenlenecek atölye çalışmaları ile geri dönüşüm malzemelerinden deniz canlıları figürleri tasarlanacak.

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