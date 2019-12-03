Gündem Alibeyköy Barajında iki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti Çıkmak için uğraştıkça daha çok battılar
İSTANBUL

İstanbul Alibeyköy Barajı'nda iki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti

Alibeyköy Barajı'nda iki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti: Çıkmak için uğraştıkça daha çok battılar

İstanbul Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.

Haber Merkezi İHA
Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı.
Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı.

Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü. Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı.

Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı.

Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.

İtfaiye ip atarak kurtardı

İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan'ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.

Yürüyemeyen genci itfaiyeci sırtında taşıdı

Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz’ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı. Dakikalarca Yılmaz’ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Emre Yılmaz’ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

“Islak olan tarafa geçmek istedik sonra battık”

Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri’ni görmek için Alibeyköy Barajı’na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, “Biz Alibeyköy Barajı’na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri’ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık” dedi.

Title
Sonbaharın kurak geçmesiyle Alibeyköy Barajı'nda su seviyesi son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi. Suların çekilmesiyle Güzelce Kemeri'nin bulunduğu baraj alanı vatandaşların gezintiye çıktığı, hatta araba sürdüğü bir alana dönüştü.
Title
Güzelce Kemeri'ni görmek için baraja gelen iki arkadaş Emre Yılmaz ve Serkan Coşan da suların çekildiği alanda yürümek istedi. Yağan yağmurla balçıklaşan zeminde yürüyen iki genç bir anda çamura saplandı. Çıkmak için uğraştıkça daha çok batan gençler itfaiyeden yardım istedi.
Title
İtfaiye ip atarak kurtardı İhbar üzerine baraj alanına gelen itfaiye ekipleri Emre Yılmaz ve Serkan Coşan'ı kurtarmak için yanlarına gitmeyi denedi ancak yumuşayan toprakta bu mümkün olmadı. Çareyi ip uzatarak çamura saplanan gençleri kurtarmakta bulan itfaiye ekipleri, iki arkadaşı tek tek battıkları yerden kurtardı.
Title
Yürüyemeyen genci itfaiyeci sırtında taşıdı Uzun süre çamurun içinde kaldığı için yürümekte zorluk çeken Emre Yılmaz'ı ambulansa götürmek için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. Ayakta durmakta zorlanan genci bir itfaiye eri sırtına aldı.
Title
Dakikalarca Yılmaz'ı sırtında taşıyan itfaiyeci kıyıya getirdiği genci sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Yılmaz, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
Title
“Islak olan tarafa geçmek istedik sonra battık Arkadaşıyla birlikte Güzelce Kemeri'ni görmek için Alibeyköy Barajı'na geldiklerini söyleyen Serkan Coşan, “Biz Alibeyköy Barajı'na gezmeye geldik. Güzelce Kemeri'ni görmek istedik. Geldiğimizde kuru tarafta değil de ıslak olan tarafa geçmek istedik. Sonra battık ve çıkamadık zaten. Sonra yardım için aradık dedi.
İki arkadaşın baraj gezisi beklenmedik sonla bitti: İtfaiye ekipleri ip atarak kurtardı
İstanbul Alibeyköy Barajı'nda suların çekilmesiyle ortaya çıkan toprak zeminde yürümek isteyen 2 genç balçığa saplandı. Kendi imkanlarıyla çıkamayan gençleri itfaiye ekipleri ip atarak kurtardı. Balçığın içinde uzun süre kaldığı için yürümekte zorlanan genci, itfaiye eri sırtında ambulansa getirdi.


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