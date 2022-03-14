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İSTANBUL

İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarıların ardından İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışına teslim oldu. Yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün de yer yer tekrar kar yağışına teslim oldu. Sancaktepe’de de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul Anadolu Yakasında kar yağışı etkisini sürdürüyor
Sancaktepe’de kar yağışı aralıklarla etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli kar yağışlarının beklendiğini duyurmuştu. Etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından İstanbul bugün kar yağışı açısından daha sakin bir güne uyandı.

Öğleden sonra kara bulutların oluşmasıyla lapa lapa kar yağışı kentin bazı bölgelerinde yeniden başladı. Yer yer dolu olarak yağan kar aralıklarla devam etti. Sancaktepe’de de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Esnaflık yapan Suat Topalak, "İstanbul’a kar yağışı yakışıyor. Hava durumunda öğleden sonra kar yağışının biteceği söyleniyordu. Kısa kollu üstle yakalandık. Sonuca katlanacağız. Kar yağdığında çocuklar gibi eğleniyoruz.” şeklinde konuştu.

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