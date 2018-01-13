Gündemİstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden yağış uyarısı! Ankara, İstanbul, Muğla, Antalya, İzmir hava durumu

İstanbul, Ankara ve bazı illere yağış uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, İstanbul bugün aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Ankara öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı, İzmir ise aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçecek. Öte yandan Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, Muğla ve Antalya çevrelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Haber MerkeziIHA
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimler ile Trakya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların, Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) yağmur, Bolu ve Düzce çevrelerinde yoğun kar (20 cm üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 7
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
  • İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. 15
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 8
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmurlu 10
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2
  • Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 13

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı
GÜNDEM
Meteoroloji açıkladı: Kar kapıya dayandı

Trakya'da hafta sonu kar bekleniyor
GÜNDEM
Trakya'da hafta sonu kar bekleniyor

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kritik yıl 2019 öncesi milli adım
Cumhurbaşkanlığı sistemi Türk siyasetini yeniden şekillendiriyor. Bunun ilk işareti de AK Parti ile MHP arasındaki 'Milli İttifak' görüşmeleri oldu.
Yaralı Yüz: Franck Ribery
2 yaşında geçirdiği ve hayatı boyunca yüzünde izini taşıyacağı kaza, 23 yaşında Müslüman oluşu... Bilinmeyen yönleriyle Fransız yıldız Ribery'nin hayatındaki dönüm noktaları...


Filistinli Emel artık özgür...
İsrail'in hapse attığı 17 yaşındaki Filistinli Emel'in 1,5 yıllık hapis cezasının ardından özgürlüğe ve ailesine kavuştuğu o anlar…
"Karşınızda ne Osmanlı'nın hasta adamı ne Cumhuriyetin çömez devleti var!"
43. Muhtarlar Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden tüm dünyaya mesaj verdi.
Muhalifler 20 Esed askerini esir aldı
Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle ilan edilen 'çatışmasızlık' bölgelerinden İdlib'de yoğun çatışmalar yaşanıyor. Muhalifler, çatışmalar sırasında Esed rejimi saflarındaki 20 Şii milisi esir aldı.
İsrail zulmünün kurbanı: 15 yaşındaki Muhammed
İsrail askerlerinin başından yaraladığı Filistinli Muhammed Tamimi, yaşadıklarını anlattı. 6 saat ameliyatta kalan Tamimi, 6 ay boyu okula gidemeyecek. Muhammed Tamimi, Filistin direnişinin sembollerinden Ahed'in kuzeni...


İzinsiz aldıkları ekmeklerin parasını bırakıp helallik istediler
Bilecik'te, bir bakkalın dolabından izinsiz ekmek alan öğrencilerin daha sonra para bırakıp yazdıkları notla helallik istemeleri, iş yeri sahibine duygulu anlar yaşattı.
Rüzgara karşı paslaşan çılgın genç
Kayserispor'un hocası Sumudica, rüzgarla paslaşan çılgın genç ve çok daha fazlası Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...
Oğlunun katilini affeden anne herkesi ağlattı
Suliman Abdu'l Mutakallim isimli genç, sadece 60 dolar için öldürüldü. ABD'de yaşanan olay sonrası Suliman'ın annesi, katili affettiğini açıkladı. Yüreği yanan bir annenin duygulandıran konuşmasında söyledikleri, mahkemedekileri de ağlattı…
Venezuela zor durumda
Ekonomik krizden dolayı halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı Venezuela'da yağma olayları başladı.
Dünyaca ünlü isimlerden İsrail'e boykot!
2004 yılında başlatılan İsrail'e karşı kültür boykotuna dünyaca ünlü birçok isim destek verdi. İsrail'in Filistin işgali ünlü sanatçılar tarafından bu hareketle boykot ediliyor.
Erdoğan’ın Türkiye tarifi: Türkiye demek…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında dinleyenleri coşkulandıran ve duygulandıran bir Türkiye tarifi yaptı. Erdoğan'ın konuşması alkışlarla karşılık buldu.


ABD’de imam camiye saldıran zanlıya verilen cezayı ödedi
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir camiye zarar veren zanlı Abraham Davis'e faşist eylem sebebiyle 3 bin 200 dolar para cezası kesildi. Cami imamı, saldırgana kesilen cezayı kendisi ödedi. İmamın bu tavrı büyük takdir topladı.
Yoğurdun Steve Jobs'u
Çöpe attığı kağıtla kaderi değişti. 39 yaşındaki Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın inanılmaz başarı öyküsü...


Esnafa 10 maddelik müjde
Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.


Elazığlı ustadan 34 metrelik lahmacun
Elazığ'da bir lokantada lahmacun ustası olarak çalışan Engin Altunbaş, 2016 yılında 17 kişilik ekibiyle 23 metre uzunluğunda tek parçadan oluşan lahmacun yapmıştı. Son olarak 22 kişilik ekibiyle yeni bir deneme daha gerçekleştiren Altunbaş, yaptığı 34 metre uzunluğundaki lahmacunla kendi rekorunu kırdı. Altunbaş, hazırladıkları 34 metrelik lahmacunu Elazığ Gazi Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi sakinlerine ikram edeceklerini sözlerine ekledi.
Yeni milli silahımız üzerindeki detayla dikkat çekiyor
Başbakanlık korumaları tarafından kullanılmaya başlanan yeni yerli silahımız MPT-55, üzerindeki Kayı Boyu deseniyle dikkat çekiyor.
Fransa'dan bir Erdoğan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesinde ABD'ye verdiği diplomasi dersinin ardından Fransa'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Resmi karşılama töreninde Erdoğan'ın yürüyüş ve dik duruşu dikkatleri çekti.

Dikkat! Bu sokakta sanat var
Ürdün'de bir grup genç 2013'ten beri sokaklara sanat püskürtüyor.
Deniz kirliliğini bitirmek için bu silahı kullanıyorlar
Denizlerdeki çöpleri toplayan Bay Çöp Teker isimli icat 2014'ten bu yana 670.219 ton atık topladı. Hedef deniz kirliliğini büyük oranda azaltmak olunca bu makine amacına bir hayli uygun davranıyor.
MHP'den Ülkücülere Erdoğan çağrısı
Gündem

MHP'den Ülkücülere Erdoğan çağrısı

Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte siyasi gündemi belirleyen seçim ittifakında yeni gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Beştepe'de görüşen Erdoğan ve Bahçeli'nin ardından bugün de MHP Elâzığ İl Başkanı, ülkücülere çağrı yaparak Erdoğan’ın konuşacağı AK Parti 6. Olağan il kongresine katılmaya davet etti.
Apple yanlışlıkla eski sürümleri yayınladı
Teknoloji

Apple yanlışlıkla eski sürümleri yayınladı

Eski sürümlere dönmenin önünü kapatan Apple, yaptığı bir hata sonucu tüm sürümleri görünür hale getirdi. Telefonlarının yavaşladığını ifade eden bazı kullanıcılar ise fırsatı değerlendirmekten geri kalmadı.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Maicon'a tavsiye vermiş
Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Maicon'a tavsiye vermiş

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, kendisine Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Lugano'nun sarı-kırmızılı takıma gitmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı.
'Bakan Soylu'yu doğru anladık! Kafalarını kırıyoruz'
Gündem

'Bakan Soylu'yu doğru anladık! Kafalarını kırıyoruz'

Adıyaman Gölbaşı'nda yolcu otobüsünde 10 kilo 523 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi. İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatının bazı kesimler tarafından yanlış anlaşılmış olabileceğini ancak kendilerinin talimatı doğru anladıklarını belirterek "Biz uyuşturucu satıcılarının bellerini kırdık, kırmaya devam edeceğiz. Yeri gelirse kafalarını kıracağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da çorbacıya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etiler'de bir çorbacıya uğradı. Lokanta sahibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ücret almayı kabul etmezken, Erdoğan yoğun ısrara rağmen ödemeyi gerçekleştirdi.

KAPAT

YUKARI