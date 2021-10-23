İstanbul'da akılalmaz kaza: Bir anda kanlar içinde yere yığıldı

Olay, önceki gün saat 13.30 sıralarında Denizköşkler Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 34 ZG 2922 plakalı kamyon kasasının arka kapağı birden açılarak, kaldırımda yürüyen İran uyruklu olduğu belirtilen yayanın yüzüne çarptı.

İran uyruklu kişi kanlar içinde yere yığılırken, sallanan kapak ile bir süre ilerleyen kamyon şoförü uyarı ve sesler üzerine aracını durdurdu.

Avcılar'da hareket halindeki kamyonun kasasının arka kapağı açılarak yoldaki yayanın yüzüne çarptı

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kapağın kapanmasını sağlayan kancanın yerinde olmadığı halde sürücünün kamyonu kullandığı iddia edilirken, polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Avcılar'da hareket halindeki kamyonun kasasının arka kapağı açılarak yoldaki yayanın yüzüne çarptı

Kazayı gören berber Ahmet Canarslan, açılan kamyonetin arka kapağının çarptığı kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

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Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyon şoförü 'görünmez kaza' olarak nitelendirdiği olayın bir motosikletliye geçmesi için yol verdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

Kazanın tanıklarından hemen yakındaki manavda çalışan Abdülkerim Oran, "Kamyoncu ile konuştum. Kamyonun bir kancası yokmuş. Düşürmüş, madem düşürmüşsün neden yoldan bu kadar hızlı geliyorsun? Görünmez kaza deniliyor, görünmeyen bir kaza olur mu? Herkes önlemini almak zorunda. Yaralının durumu hakkında bilgi alamadık. Yüzü gözü kan içerisindeydi" dedi.

Kamyon şoförü 'görünmez kaza' olarak nitelendirdiği olayın bir motosikletliye geçmesi için yol verdiği sırada meydana geldiğini söyledi.

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FOTOĞRAF 11 Kaza, 23.15 sıralarında Beylikdüzü E-5 Karayolu yan yol mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, Beylikdüzü’nden Avcılar yönüne doğru seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 05 LB 231 plakalı araç sürücüsü makas atarak şerit değiştirdi. Kontrolsüz bir şekilde yapılan manevra sonucu, Cevat S. idaresindeki 34 AC 3527 plakalı otomobilin ön tarafında çarptı. Çarpmanın etkisiyle 05 LB 231 plakalı araç önce sol bariyere daha sonra sağ bariyere çarparak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobilin içindeki şoför ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araç içine sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Yaralının ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazadan dolayı Beylikdüzü-Avcılar yönünde 2 şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Solundan gelen otomobilin, kendi aracına çarpmasıyla takla attığını ifade eden Cevat Soylu, “Sol tarafımdan makas atarak bir araç geldi. Şoför kapısından bana vurdu. Vurduktan sonra kurtarmak isterken soldaki bariyere vurdu. Oraya vurduktan sonra takla atarak tekrar önüme geldi. Diğer bariyere de vurarak, ters bir şekilde 15-20 metre sürüklendi. Bizde herhangi bir yaralanma yok. Bu arkadaşları da ambulans aldı. Ben ciddi bir yaralanma görmedim” dedi. Beylikdüzü’nde makas atan araç takla attı 1 yaralı İstanbul'da 'makas' dehşeti: Takla atarak metrelerce sürüklendi İstanbul Beylikdüzü'nde, makas atarak trafikte ilerleyen bir otomobil sürücüsü hakimiyetini kaybederek seyir halinde başka bir otomobile çarptı ardından takla attı. Kazada takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil sürücüsü yaralandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Şanlıurfa’da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Osmanbey Kampüsü yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, bir anda alev aldı. Sürücüsünün kontrol altına alamadığı yangın, ihbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kırıkkale’de seyir halinde alevlere teslim olan LPG’li otomobildeki aynı aileden 4 kişi, yangından son anda kurtuldu. Yangın, akşam saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. (42) idaresindeki 06 ROL 82 plakalı Fiat marka LPG’li otomobil, seyir halindeyken motoru alev aldı. Dumanı fark eden sürücü, yolculuk yaptığı 3 kişiyle birlikte araçtan uzaklaştı. Yangının kısa sürede büyümesiyle otomobil, alev topuna döndü.<br> Seyir halindeyken alev topuna döndüler: Dört kişi son anda kurtuldu Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil bir anda alev alarak kullanılamaz hale gelirken, Kırıkkale'de seyir halinde alevlere teslim olan LPG'li otomobildeki aynı aileden 4 kişi ise yangından son anda kurtuldu.



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FOTOĞRAF 9 Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzeri ışıklı Kavşakta meydana geldi. İnegöl’den Alanyurt’a seyir halindeyken kırmızı ışık ihlali yapan sürücü Cahit Eriş(66) yönetimindeki 16 F 0768 plakalı otomobil, ışıklı kavşağa giren sürücü Ahmetcan Öztürk(19) yönetimindeki 16 KON 12 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş(66) yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, \"Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen.\" dedi. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücü hurdaya dönen aracını düşündü Kazada kanlar içinde kalan sürücüden şaşırtan telefon: Araç burada onunla bir ilgilen Bursa'nın İnegöl ilçesinde ışıklı Kavşakta meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Cahit Eriş yaralandı. Kanlar içinde kalan sürücü, akrabasını telefonla arayarak, "Kaza yaptım da. Araç burada, onunla bir ilgilen." dedi. BiP'te paylaş

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