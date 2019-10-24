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İstanbul Avcılar'da can pazarı: Kamyon gişelerdeki beton bariyere çarptı

İstanbul Avcılar'da can pazarı: Gişelere çarpan kamyonun sürücüsü yarım saatte sıkıştığı yerden çıkarıldı

İstanbul Avcılar'da Bahçeşehir Gişeler girişinde beton bariyerlere çarpan kamyon sürücüsü genç, sıkıştığı araç içinden yarım saatlik çalışma sonrasında çıkarılabildi. Kaza sonrası kamyondaki meyveler etrafa saçıldı, bölgede yoğun trafik oluştu.

Haber Merkezi IHA
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'daki kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Bahçeşehir Avcılar çıkışında meydana geldi.

İHA
Araç sürücüsü Kadir Ç., araç içinde sıkıştı.

Edinilen bilgiye göre, 54 BH 967 plakalı kamyon sürücüsü Kadir Ç. (25) gişelere geldiğinde HGS ve OGS geçiş noktasının ortasındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile aracın ön konsolu tamamen içeriye gömüldü. Araç sürücüsü Kadir Ç., araç içinde sıkıştı.

İHA
Kamyonun içinde bulunan meyveler çevreye saçılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kadir Ç.'yi yaklaşık 35 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarabildi.

İHA
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri Kadir Ç.'yi yaklaşık 35 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarabildi.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen Kadir Ç., itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında sağlık ekiplerine teslime edilerek ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kamyonun içinde bulunan meyveler çevreye saçılırken bölgede yoğun trafik oluştu.

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