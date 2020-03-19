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İstanbul Avcılar'da kamyonet devrildi: TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi

İstanbul Avcılar'da kamyonet devrildi: TEM Otoyolu'nda trafik durma noktasına geldi

İstanbul Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir kamyonetin lastiği patlayınca devrilerek sürüklendi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada Mahmutbey gişeler istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Haber Merkezi DHA
Kamyonetin çekiciyle kaldırılma çalışmaları sırasında trafik Mahmutbey gişeler istikametine bir süre durduruldu.
Kamyonetin çekiciyle kaldırılma çalışmaları sırasında trafik Mahmutbey gişeler istikametine bir süre durduruldu.

İstanbul'daki kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Mahmutbey gişeler istikametinde meydana geldi. 34 SSU 38 plakalı kamyonetin sol arka lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı.

Kaza yapan kamyonetin tekerleğinin patladığı görüldü.

Sürücü kamyonetin hakimiyetini kaybedince kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.

Kamyonetin çekiciyle kaldırılma çalışmaları sırasında trafik Mahmutbey gişeler istikametine bir süre durduruldu. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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