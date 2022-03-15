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İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Avcılarda kamyonetteki kargolar yandı
DHA
İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü.
İstanbul Avcılarda kamyonetteki kargolar yandı
DHA
İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde giden 34 JNB 59 plakalı kargo kamyonetinin sürücüsü diğer sürücülerin uyarısı üzerine aracın arka bölümünden dumanların çıktığını fark ederek aracı durdurdu. Hemen yakındaki bir yurttan söndürme tüpleri alınarak alevler kasa bölümündeki alevler söndürülmeye çalışılırken itfaiyeye haber verildi.

İtfaiye erleri alev alarak yanan gönderileri su sıkarak kısa sürede söndürdü.

Yanan araç bir süre sonra başka yere alınırken yanan ve yere saçılan gönderiler gönderilen başka bir kamyonete alındı
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