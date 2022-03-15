İstanbul Avcılar'da kamyonetteki kargolar yandı

Ekonomi

Konut satışlarında yüzde 20'lik artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Aynı dönemde yabancılara yapılan konut satışları yüzde 54,9 artarak 4 bin 591 olarak gerçekleşti.