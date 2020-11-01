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İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı

İstanbul Avcılar'da metrobüs yayaya çarptı

İstanbul Avcılar’da metrobüs bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yolcu ile metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Metrobüsten inen bir yolcuya karşı yönde gelen başka bir metrobüs çarptı.
Metrobüsten inen bir yolcuya karşı yönde gelen başka bir metrobüs çarptı.

Mecidiyeköy yönünde Avcılar istikametine giden metrobüste bir yolcu rahatsızlandı. İBB Sosyal Tesisleri durağında metrobüs şoförü aracı durdurup yolcuya bakmak için kapıyı açtı.

Bu sırada metrobüsten inen bir yolcuya karşı yönde gelen başka bir metrobüs çarptı.

İHA

Çarpmanın etkisiyle yolcu ve metrobüs içinde bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Sağlık ekipleri yaralı yolcuyu hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

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