Gündem İstanbul Bağcılarda 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Bağcılar'da 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

İstanbul Bağcılar’da 5 katlı bir binanın çatı katında yangın meydana geldi. Alevlerin yükseldiği yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Haber Merkezi IHA
Binanın çatısı alev alev yandı.
Binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul'daki yangın, Bağcılar Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıktı.

DHA

Edinilen bilgiye göre, çatı katında elektrik kontağından kaynaklı çıkan yangında alevler çatı katını tamamen sardı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın korkuya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

DHA

Yangının görgü tanıklarından Sevim Çorak, “Balkona çıktığımda alevleri gördüm sıcaklık cama vurmuştu. İtfaiyeyi aradık çocukları aldık dışarı çıktık” dedi.


Yangın sonrası çatı katında ve alt kattaki dairede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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