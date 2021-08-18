İstanbul Bağcılar'da drift yapıp sosyal medyada paylaştı: Sürücü 6 bin 988 lira para cezası kesildi

Bağcılar Hüseyin Karaarslan Caddesi'nde otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sürücüsü E.S., polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Sürücü E.S.'ye otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

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Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

GÜNDEM Drift yapan şahıs 46 bin TL zararı karşılarken ek olarak hapis cezası aldı