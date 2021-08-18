Gündem İstanbul Bağcılarda drift yapıp sosyal medyada paylaştı Sürücü 6 bin 988 lira para cezası kesildi
İSTANBUL

İstanbul Bağcılar'da drift yapıp sosyal medyada paylaştı: Sürücü 6 bin 988 lira para cezası kesildi

İstanbul Bağcılar'da otomobiliyle drift yaptığı anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücüye toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 ay süre ile el konuldu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Bağcılarda drift yapıp sosyal medyada paylaştı: Sürücü 6 bin 988 lira para cezası kesildi
Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu.

Bağcılar Hüseyin Karaarslan Caddesi'nde otomobili ile drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaşan 34 DYS 409 plakalı araç sürücüsü E.S., polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

Sürücü E.S.'ye otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira, ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmaktan 144 lira ve yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçta bulundurmamaktan 144 lira olmak üzere toplam 6 bin 988 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca E.S.'nin sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu. Sürücü E.S., hakkında adli işlem yapılmak üzere Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Cemal Şenel Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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