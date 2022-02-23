Gündem Bağcılarda yürekleri ağza getiren görüntü
İSTANBUL

Bağcılar’da yürekleri ağza getiren görüntü

İstanbul Bağcılar’da bir minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yapan vatandaşlar yürekleri ağza getirdi. Yaşanan bu anları hiç umursamayan minibüs şoförü ise yolcuların hayatını hiçe sayarak yoluna devam etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbul Bağcılar’da yürekleri ağza getiren görüntü
Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi.

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Bağcılar İstoç mevkisinde meydan geldi.

Akşam vatandaşların iş çıkış saatinde minibüse kapasitesinden fazla yolcu alan bir minibüs şoförü yürekleri ağza getirdi. Vatandaşların üst üste kapılara asılarak yolculuk ettiği minibüs adeta ölüme davetiye çıkardı. Yaşanan bu anlar ise yolda seyir halinde bulunan başka bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Görüntüler de minibüs şoförünün kapasitesinin çok üzerinde yolcu aldığı ve yolcuların minibüsün açık kapısında basamaklar da asılarak gittiği görülüyor.

Bu görüntülere tepki yağdı: Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı
GÜNDEM
Bu görüntülere tepki yağdı: Minibüs şoförü dakikalarca telefona bakarak yolcu taşıdı
Pişkinliğin bu kadarı

Pişkinliğin bu kadarı

​Baskından kaçıp çatıya çıkan kumarbaz kılıfını uydurdu.
Çok sayıda ilekuvvetli yağış uyarısı

Çok sayıda ile
kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji: ​Olumsuzluklara karşı dikkatli olun.
Fransız gazeteci Taddei Rus kanalındaki programına son verdi

​Kiev'de işgale karşı tedbirler alındı.

​Listede yüzlerce Rus vatandaşı yer alıyor.

​Enerji ve emtia fiyatları tavan yaptı, borsalar sert düştü.

​Soğuk Savaş'tan sonra en büyük kriz.

​Belediye "demir bariyerleri çaldılar" dedi ve ekledi.

​DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Dünya genelinde alarm verildi.

​Bursa'da yolcu otobüsü ile iki TIR çarpıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah yurda döndü.

Şimşeklerin takibinde bir 'Akıncı'.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.