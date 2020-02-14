Gündem İstanbul Bahçelievlerde bir bina çöktü
3. SAYFA

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü - Son dakika

İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Bahçelievler'de çöken binanın enkazı.
Bahçelievler'de çöken binanın enkazı.

Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü.

Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de bina çöktü
OYNAT 00:20
Bahçelievler'de bina çöktü
Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bina çöktü. Çökme sırasında yoldan geçenlerin olduğu tahmin ediliyor. Ekipler olay yerinde.

Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

AA
Çöken binanın havadan görüntüsü.

AA
AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama kurtarma çalışması yaptı.

Valilikten çöken binaya ilişkin açıklama

İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

  • "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.
  • Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.
  • Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.
  • Gelişmelerden bilgi verilecektir."

İstanbul'da çöken bina dan ilk görüntüler
FOTOĞRAF 12
Title
Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Title
Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İstanbul'da çöken bina dan ilk görüntüler
İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü.



Bahçelievlerde bir bina çöktü

Bahçelievler'de bir bina çöktü

​5 katlı bina depremde hasar gördüğü için boşaltılmıştı.
Rejime ait bir helikopter daha düşürüldü

Rejime ait bir helikopter daha düşürüldü

​3 gün öncede muhalifler, bir rejim helikopterini düşürmüştü.
Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık

Bakan Pekcan, ekonomideki güzel gelişmeyi duyurdu.
Pakistan'a <br>sağlık çağrısı

Pakistan'a
sağlık çağrısı

Batı ülkeleri yerine Türkiye'yi tercih etmeli.
Kule 'inmeyin' demedi

Kule 'inmeyin' demedi

Pistten çıkan uçağın yardımcı pilotunun ifadesi ortaya çıktı.
Terörle mücadeleye hazırlar

Terörle mücadeleye hazırlar

​Türkiye'nin ilk kadın komandoları eğitimini tamamladı.

Kadrodan çıkarıldı

Kadrodan çıkarıldı

​A Milli Basketbol Takımımız'da Shane Larkin şoku.

Korona<br> karantinası bitti

Korona
karantinası bitti

​Çin'den tahliye edilen 42 kişi taburcu edildi.

300 bin kişi<br>Maliye kıskacında

300 bin kişi
Maliye kıskacında

​3'den fazla ilan çıkarak galeri gibi çalışıyorlar.
Ucuza<br>vermeyin uyarısı

Ucuza
vermeyin uyarısı

​Korona virüs elektronik ürünleri de vurdu.
39 milyon<br> liralık çiçek

39 milyon
liralık çiçek

Türkiye pastadaki payını her geçen yıl artırıyor.
Karantinada<br>şaşırtan detay

Karantinada
şaşırtan detay

Annesine hastaneyi söyleyince ortaya çıktı.
Sahte ilanla<br>aidat dolandırıcılığı

Sahte ilanla
aidat dolandırıcılığı

Kullanıcı bilgilerinizi ve şifrenizi ele geçiriyorlar.
'MİT kumpası' <br>soruşturması tamamlandı

'MİT kumpası'
soruşturması tamamlandı

34 şüpheli için istenen cezalar belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.