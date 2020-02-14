İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü - Son dakika İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.

Haber Merkezi 14 Şubat 2020, 14:55 Son Güncelleme: 14 Şubat 2020, 15:41 AA Yeni Şafak