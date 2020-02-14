İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü

Bahçelievler'de daha önce boşaltıldığı belirtilen bir bina çöktü.
Emek Caddesi Narlı Sokak'ta boş bir binanın çökmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Enkaz altında insan olması ihtimaline karşı, Bahçelievler Belediyesi arama kurtarma ekibinin de olay yerine gittiği öğrenildi.
Valilikten çöken binaya ilişkin açıklama
İstanbul Valiliğinden Bahçelievler'de çöken binaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:
- "Bahçelievler ilçemiz Siyavuşpaşa Mahallesinde; alınan ilk bilgilere göre bugün saat 14.44’de kentsel dönüşüm sebebiyle bir ay önce boşaltılan ve içinde kimsenin yaşamadığı belirtilen bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştür.
- Olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, çevrede güvenlik önlemleri alınmıştır.
- Çökme sırasında herhangi bir vatandaşımıza yönelik olumsuz bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.
- Gelişmelerden bilgi verilecektir."