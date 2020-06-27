İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü. Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı. Patlama sonrası yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtarılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.
Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.
İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.
3 YARALI VAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.
İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.