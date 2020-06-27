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İSTANBUL

İstanbul Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 3 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü. Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı. Patlama sonrası yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi AA
Tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.
Tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sonrası iki bina birbirinden ayrıldı.
İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı.

Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.

İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

3 YARALI VAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

İstanbul Bahçelievler'deki patlama sonrası ilk görüntüler
FOTOĞRAF 8
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İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.
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Patlama binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde meydana geldi.
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binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde
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İtfaiye ekipleri patlama sonrası yangına müdahale ederken, ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
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. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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Patlama yaşanan binanın duvarlarında çatlaklar oluştu, yan binaların ise camları kırıldı.
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Binadan yoğun dumanlar yükselirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
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İstanbul Bahçelievler'deki patlama sonrası ilk görüntüler
İstanbul Bahçelievler'de bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesi olarak kullanılan iş yerinde patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.


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