İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

Kurak geçen yaz ve sonbaharın ardından 16 milyonluk İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk oranı

aralık-ocak aylarında yüzde 19’lara kadar düştü.

Ardından yağışlı günler başladı ve birkaç haftalık yağmurun ardından barajların doluluk oranı yüzde 46 seviyesine geldi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından da megakent, cuma gününden beri kar, pazar gününden beri yoğun kar yağışı altında.

Peki, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ barajlardaki doluluk oranlarını açıkladı.

İSKİ'den yapılan son açıklamaya göre baraj doluluk oranları yüzde 48,28'ye çıktı.

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GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

6 Şubat: Yüzde 44,34

7 Şubat: Yüzde 44,55

8 Şubat: Yüzde 44,70

9 Şubat: Yüzde 44,78

10 Şubat: Yüzde 44,99

11 Şubat: Yüzde 45,09

12 Şubat: Yüzde 45,48

13 Şubat: Yüzde 46,11

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47.20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

İstanbul'daki barajlarda bugün itibariyle doluluk oranları karşılaştırılması:

Kar yağışına rağmen barajlardaki doluluk oranı neden sadece yüzde 1 arttı?

Kar yağışının etkisi yağmurdan daha yavaş oluyor. Yani karlar eridikçe derelerden yavaş yavaş barajlara ulaşıyor. Ancak kar yağışından alınan su verimi, yağmurdan çok daha fazla oluyor.

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Şu an sadece yüzde 1’lik artış görünüyor fakat önümüzdeki süreçte karların eriyip derelerden ve yeraltı kaynaklarından barajlara ulaşmasıyla barajların doluluk oranı hızla yükselecek.

Bu 3 günlük kar yağışının barajlardaki su miktarını yüzde kaç artıracağıyla ilgili net bir tahmin yapılamasa da önümüzdeki haftadan itibaren barajların doluluk oranında ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Bu 3 günlük yoğun kar yağışının İstanbul barajlarına etkisi, önümüzdeki 1-2 hafta içinde anlaşılacak.





GÜNDEM Kar yağışı sonrası İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 48'e dayandı