Gündem İstanbul barajlarında son durum Doluluk oranı yüzde 6466ya çıktı
İSTANBUL

İstanbul barajlarında son durum: Doluluk oranı yüzde 64.66'ya çıktı

İstanbul'da baraj göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesi, ardından gelen yağışlık sistemler, su havzalarında ki su seviyelerinde artışı birlikte getirdi. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 64.66 oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul barajlarında ne kadar su var? Hangi baraj ne kadar dolu? ​İstanbul barajlarında son durum
İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.

İstanbul’da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı.

2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti.

İstanbul’da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, ardından gelen yağmurlar barajları olumlu yönde etkiledi.


İstanbul’un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 64.66'ya kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 10 olarak kayıtlara geçti.

İSKİ verilerine göre İstanbul'da bugün ölçülen doluluk seviyesi son 7 ayın en yüksek değeri olarak kayıtlara geçti.


2021 yılının Temmuz ayında yüzde 67.3 olarak ölçülen doluluk oranları daha sonra hızla düşmeye başlamıştı. Geçtiğimiz Aralık ayında yüzde 41.19'e gerileyen doluluk oranları daha sonra artmaya başlamıştı.


DOKUZ BARAJDA DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan 9'unda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı. Sadece Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 34.5'te kaldı.

İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Istrıancalar oldu. Istrancalar da doluluk oranı yüzde 98.44 olarak ölçüldü.

Elmalı barajında doluluk oranı yüzde 87.38, Ömerli'de ise doluluk oranı yüzde 83.49 olarak kayıtlara geçti.

Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 67.55, Papuçdere barajlarında ise yüzde 64.38'e çıktı.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları şöyle:

  1. ALİBEYKÖY 51.04
  2. BÜYÜKÇEKMECE 58.04
  3. DARLIK 61.49
  4. ELMALI 87.38
  5. ISTRANCALAR 98.44
  6. KAZANDERE 67.55
  7. ÖMERLİ 83.49
  8. PAPUÇDERE 64.38
  9. SAZLIDERE 34.05
  10. TERKOZ 61.61

Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
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İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.94'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.<br>
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Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.
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İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.
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Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.


İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2’lik artış oldu
OYNAT 00:59
İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2’lik artış oldu
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02'lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.


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