Gündem İstanbulda yağışlar barajlara yaradı İşte doluluk oranlarında son durum
İSTANBUL

İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı: İşte doluluk oranlarında son durum

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajların doluluk oranları da artmaya başladı. Yağışların başladığı 11 Aralık’ta yüzde 41,1 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 43,76’ya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İSKİ açıkladı: Baraj doluluk oranlarında son durum
Beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, barajların doluluk oranlarını yükseltti.

İSKİ’den edinilen verilere göre;

İstanbul’da barajların doluluk oranı 11 Aralık’ta yüzde 41,1’denyüzde 42,7’ye yükseldi.

  • Son 5 gündeki artış oranı ise yüzde 2,66 oldu.

Yağmurların devam etmesi ve beklenen kar yağışlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranlarının yükseleceği tahmin ediliyor.

İstanbul barajlarının su seviyesinde son durum: İşte baraj doluluk oranları
GÜNDEM
İstanbul barajlarının su seviyesinde son durum: İşte baraj doluluk oranları

Kuruma noktasına gelmişlerdi: Meriç ve Tunca nehirlerinden sevindiren haber
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Edirne ve çevresinde son dönemlerde etkili olan yağışlar, nehirlerin debilerini ve barajlardaki doluluk oranını artırdı.
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Kentin içme suyunu sağlayan Kayalıköy Barajı'nda geçen yıl aynı dönemde yüzde 6 doluluk oranı yüzde 40'a, Süloğlu Barajı'nda ise yüzde 32 olan doluluk oranı da yüzde 67'ye ulaştı.
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Kuraklık nedeniyle dip seviyede akan Meriç ve Tunca nehirlerinde ise su seviyesinin hızla yükseldiği gözlendi.
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Yaz aylarında yatağında kum adacıkları oluşan Meriç Nehri'nin 105 metreküpsaniye olan debisi, 497 metreküpsaniyeye yükseldi.
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Kuraklık nedeniyle yatağı otlarla kaplanıp, yeşile bürünen Tunca Nehri'nde ise geçen hafta 10 metreküpsaniye olan debi, 15 metreküpsaniyeye ulaştı.
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Nehir debilerindeki yükselişin, Bulgaristan ile birlikte bölgeye düşen yağışlardan kaynaklandığı belirtildi.
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Meteoroloji yetkilileri de son 1 haftada bölgede, metrekareye 300 kiloya yakın yağış düştüğünü açıkladı.
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ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ<br><br><br>Yağışların yüzlerini güldürdüğünü belirten buğday üreticisi Recep Gürecan, \"Ben bu yağmurun yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü fazlası da ürüne zarar veriyor. Tunca Nehri'nin oldukça fazla dolduğunu düşünüyorum çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'da da yağış olduğu duyumunu alıyoruz. 1-2 ay önce kuraktı, bu yağmur ilaç gibi geldi\" dedi.
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Karaağaç Mahallesi'ndeki kuyularda su seviyesinin arttığını belirten üretici Zeki Özavcı da \"Yağmurların yağmasıyla nehirler yükseldi. Bu da bizim yer altı sularına fayda sağlıyor.
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<br>Bu büyük ihtiyaçtı, çok şükür ki yağmur iyi geldi. Yeter ki afet olmasın diğer yerlerdeki gibi.
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Yağmurdan çok memnunuz. Nehir yükseldikçe kuyularımızın seviyesi de yükseliyor.
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Geçen yıl çok kuraktı. Şu anda kış kurağı olmayacak gibi duruyor. Ekili buğdaya da iyi gelecek. İstenen ve beklenen bir yağmurdu\" diye konuştu.
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Kuruma noktasına gelmişlerdi: Meriç ve Tunca nehirlerinden sevindiren haber
Edirne'de yaz aylarında kuruma noktasına gelen Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyesi, son yağışlarla birlikte arttı. Meriç Nehri'nin debisi 488 metreküp/saniyeye yükselirken, nehirdeki kum adacıkları da ortadan kalktı.


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