İstanbul'da yağışlar barajlara yaradı: İşte doluluk oranlarında son durum

ÜRETİCİNİN YÜZÜ GÜLDÜ<br><br><br>Yağışların yüzlerini güldürdüğünü belirten buğday üreticisi Recep Gürecan, \"Ben bu yağmurun yeterli olduğunu düşünüyorum çünkü fazlası da ürüne zarar veriyor. Tunca Nehri'nin oldukça fazla dolduğunu düşünüyorum çünkü Bulgaristan ve Yunanistan'da da yağış olduğu duyumunu alıyoruz. 1-2 ay önce kuraktı, bu yağmur ilaç gibi geldi\" dedi.