|
Gündem

İstanbul barajlarında son durum: Yüzde 80'i geçti

İSKİ verilerine göre, son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı 20 Nisan itibarıyla yüzde 80,71 seviyelerine kadar yükseldi.

11:17 - 20/04/2024 Cumartesi
Diğer
İstanbul barajlarında yükseliş sürüyor
İstanbul barajlarında yükseliş sürüyor

İstanbul yeniden yağışlı havanın etkisi altına girdi.


Uzmanlar tarafından yapılan uyarıların ardından sağanak yağmur etkisini göstermeye devam ediyor.


Yağışların en büyük etkisi ise yaz sezonu öncesi barajlar yarıyor.


Bilindiği üzere geçtiğimiz yaz sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla gözler bu yıla çevrildi ve yaz aylarında yine yüksek sıcaklıkların beklendiği belirtildi.


Yüzde 80'in üzerine çıktı


Kuraklık sinyalleri verilirken, yağışlar İstanbul barajlarını doldurdu, taşırdı.


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 20 Nisan itibarıyla doluluk oranı yüzde 80,71 oldu.


Doluluk oranları


Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,06, Terkos'ta yüzde 86, Sazlıdere'de yüzde 60,19, Alibey'de yüzde 65,05, Büyükçekmece'de yüzde 76,03, Ömerli'de yüzde 91,9 Darlık'ta yüzde 85,07, Elmalı'da yüzde 88,12, Pabuçdere'de yüzde 70,33 ve Kazandere'de yüzde 71,21 olarak kaydedildi.


Son 9 yılda barajlardaki doluluk


İSKİ istatistiklerine göre, 20 Nisan tarihli baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 87,16, 2017'de yüzde 89,63, 2018'de yüzde 89,61, 2019'da yüzde 94,11, 2020'de yüzde 63,99, 2021'de yüzde 66,84, 2022'de yüzde 88,63, 2023'te yüzde 37,02 iken, bugünkü oran yüzde 80,71 olarak kayıtlara geçti.


#İstanbul
#baraj
#doluluk oranı
42 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
1.1 milyon kişinin yıl, yaş, prim günleri yenilendi! SGK’dan erken emeklilik için yeni kılavuz